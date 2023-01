Weer minder klachten over West-Vlaamse fiets- en wandelpaden

Het fiets- en wandelnetwerk in onze provincie breidt jaar na jaar uit. Dat is niet zonder gevolgen, want er werd nog nooit zoveel geklaagd over dit netwerk als tijdens de coronacrisis. Nu blijkt dat de rust is wedergekeerd, want in 2022 werden ‘slechts’ 2.545 klachten ingediend over de fiets- en wandelpaden in West-Vlaanderen.

Het aantal klachten is dus gedaald in vergelijking met de afgelopen drie jaren. Dat blijkt uit cijfers van Westtoer, die werden opgevraagd door provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). Concreet werden er vorig jaar ruim 20 klachten minder geregistreerd dan het jaar voordien. “Toch zijn het er nog steeds meer dan in 2018, er is dus nog werk aan de winkel”, besluit Kurt Himpe. (lees verder onder de grafiek)

Twee derde van het totaal aantal meldingen ging over ons fietsnetwerk. De aard van de klachten is heel uiteenlopend: van een verdwenen wegwijzerbordje tot een beschadigd wegdek.

“Peters en meters controleren vier keer per jaar ‘hun’ fiets- of wandelnetwerk om problemen tijdig te signaleren”

“De pandemie zorgde ervoor dat mensen meer gebruik maken van onze fiets- en wandelnetwerken dan voorheen, wat logischerwijs resulteerde in meer klachten. We blijven echter preventief al onze infrastructuur onderhouden om het aantal meldingen beperkt te houden. Zo werken we samen met peters en meters, vrijwilligers die in de buurt wonen en vier keer per jaar een specifiek netwerk volledig afwandelen of affietsen. Alle problemen die zij vaststellen worden rechtstreeks doorgegeven aan Westtoer”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

“Afhankelijk van de prioriteit dat een melding krijgt gaan we daar dan zo snel mogelijk mee aan de slag. Gelukkig gaat het zelden over gevaarsituaties. We zijn tevreden met de daling van het aantal klachten, maar het kan inderdaad nog altijd beter.”