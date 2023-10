Vooruit voert actie voor veiliger fietsverkeer in Blankenberge

Vooruit Blankenberge-Uitkerke voerde maandagmorgen actie voor veiliger fietsverkeer in Blankenberge.

“Voor dag en dauw stonden we samen met Vlaams parlementslid Annick Lambrecht klaar voor de West-Vlaamse toer van Vooruit in het kader van fietsveiligheid. Deze morgen kwam Annick langs in Blankenberge, om samen met de bestuursleden van Vooruit Blankenberge-Uitkerke fietslichtjes en fluohesjes uit te delen aan de schoolgaande jeugd. Zo sensibiliseren we hen om op zo’n veilig mogelijke manier naar school te fietsen”, aldus Anneke Crevits, woordvoerster Vooruit Blankenberge-Uitkerke.