Veurne stapt vanaf februari mee in nieuw systeem: Nieuwe oranje deelfietsen

Vanaf februari gaan Veurne, Koksijde en De Panne met Donkey Republic in zee als partner voor een nieuw deelfietsensysteem. De oude groene deelfietsen verdwijnen en maken plaats voor 105 gloednieuwe oranje broertjes, verspreid over 27 ophaallocaties.

Met de steun van het Europees Interreg V project Transmobil stapten Veurne, Koksijde en De Panne in september 2019 in een deelfietsensysteem met slimme fietssloten waarbij 60 deelfietsen op verschillende locaties ter beschikking werden aangeboden. De opstart liep niet van een leien dakje, want het project werd gelanceerd kort voor de coronacrisis. En er deden zich ook nogal wat problemen voor bij het openen en sluiten van de slimme sloten.

“Toch zit de deelfiets in de lift, want de afgelopen jaren nam het gebruik sterk toe”, zegt burgemeester Peter Roose. “Vooral tijdens de fietsmaanden maart tot september stellen we vast dat de fietsen vlot gebruikt worden met gemiddeld 13 ritten per dag. In de topmaanden juli en augustus stijgt dit zelfs tot gemiddeld 28 ritten per dag. Sinds de opstart in november 2019 werden al bijna 9.000 ritten gereden, goed voor 50.000 kilometer. De gemiddelde ritafstand bedraagt ongeveer 6 kilometer, maar er zijn ook regelmatig ritten van meer dan 60 kilometer. Het systeem kent vandaag meer dan 1.000 gebruikers en vooral jongeren maken er graag gebruik van.”

27 locaties

Het toenemende gebruik van de deelfietsen overtuigde de drie gemeenten om verder te investeren in het deelfietsenproject. Het Transmobil-project liep af eind 2022. Vanaf 1 februari is Donkey Republic aangesteld als uitbater van de 105 nieuwe deelfietsen die kunnen worden opgehaald en/of achtergelaten op 27 verschillende locaties waar veel mensen samenkomen, waaronder treinstations, randparkings, sportcentra, marktplaatsen.

“Het systeem kent vandaag meer dan 1.000 gebruikers”

“Het grote voordeel van dit systeem is dat je een fiets kunt ontlenen in de ene ophaallocatie en terugplaatsen in een andere locatie naar keuze”, aldus burgemeester Roose. “Net zoals het oorspronkelijke systeem, werkt ook dit systeem met een slim slot en een app op je smartphone. Er wordt een ‘shepherd’ aangeworven die zich per fiets verplaatst om reparaties uit te voeren en om fietsen te herverdelen.”

Het deelfietsensysteem werkt supereenvoudig. Je downloadt de app van Donkey Republic op je mobiele telefoon, zoekt de dichtstbijzijnde beschikbare Donkey Bike en huurt deze in de app. Je ontgrendelt het fietsslot met de app via een bluetooth-verbinding en dan kun je vertrekken. Na de rit parkeer je de fiets op een van de 27 deelfietsenlocaties en je registreert het einde van de rit in de app.

Democratische prijs

De nieuwe deelfietsen zullen betalend zijn, maar tegen een democratische prijs. Als overgangsmaatregel wordt het eerste halfuur de eerste twee maanden gratis aangeboden. Voor korte ritten betaal je enkel voor de periode dat je met de fiets rijdt. Per kwartier betaal je 0,50 euro. Als je langer dan 1 uur fietst, nemen de prijzen af. Voor een halve dag betaal je dan maximaal 2,50 euro.

Voor pendelaars zijn er speciale abonnementstarieven. Voor 9 euro per maand krijg je een onbeperkt aantal ritten gedurende maximaal 1 uur. Betaal je 14 euro per maand, dan kun je de fiets 12 uur per rit gebruiken voor een onbeperkt aantal ritten. Voor bedrijven gelden speciale abonnementen.