Vervoerregio Kortrijk breidt aanbod deelfietsen fors uit: 178 extra op 20 locaties

Vervoerregio Kortrijk breidt het aanbod deelfietsen fors uit. Sinds eind vorige week staan er 178 extra deelfietsen op 20 locaties. 7 locaties zijn gelegen in de buurt van een station, de overige 13 op andere strategische plaatsen, aan regionale attractiepolen, bedrijventerreinen of belangrijke openbaarvervoerknooppunten. Het aanbieden van deelfietsen aan Hoppinpunten past volledig binnen Hoppin, de toekomstgerichte Vlaamse visie op mobiliteit die de modal shift faciliteert.

Hoppin biedt binnen vervoerregio Kortrijk naast het aanbod van vervoermaatschappij De Lijn nu ook extra deelfietsen aan. Combimobiliteit is het codewoord bij Hoppin: vlot en flexibel gebruik van verschillende vervoermiddelen. Het Vlaamse openbaarvervoernet bestaat immers uit vier lagen: het treinnet, het kernnet, het aanvullende net en het vervoer op maat, waartoe ook de deelfietsen behoren.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De deelfietsen zijn snel, eenvoudig en goedkoop te ontlenen. Bovendien zijn ze ideaal om te combineren met een bus- en of treinrit en je eerste of laatste kilometers van je reis mee af te leggen. Je fietst ermee naar je bestemming en je hoeft hem niet terug te brengen naar het punt waar je hem hebt ontleend. Je stalt de fiets in een drop-offzone in de buurt van je eindbestemming.”

Uitrol

Voor de uitrol van deelfietsen krijgen de vervoerregio’s subsidies van de Vlaamse overheid. Elke vervoerregio stelt een penhouder aan om een opdracht uit te schrijven en een leverancier aan te stellen. Omdat het werkingsgebied van de vervoerregio Kortrijk samenvalt met dat van Intercommunale Leiedal, is het logisch dat Leiedal die rol van penhouder op zich neemt.

“In Zuid-West-Vlaanderen had Leiedal al een raamcontract afgesloten met Mobit voor het plaatsen van deelfietsen in onze 13 steden en gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem”, zegt Tijs Naert, ondervoorzitter vervoerregio Kortrijk. “Dat contract wordt nu uitgebreid voor de extra deelfietsen voor Hoppin. Daardoor kon deze vervoerregio zo snel schakelen en staan de extra deelfietsen nu al op het terrein.”

Hoppinpunten

De vervoerregio’s werden opgericht toen het decreet basisbereikbaarheid in werking trad en kaderen binnen Hoppin, de nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit. Hoppin stimuleert de modal shift en zet in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer voor alle reizigers. De vervoerregio’s werden opgericht om mobiliteitsuitdagingen vanuit een ruime, regionale benadering aan te pakken, over de stads- of gemeentegrenzen heen.

Benieuwd waar je de deelfietsen in vervoerregio Kortrijk precies vindt? Via de Hoppinpuntenzoeker op de website www.hoppin.be kan je per gemeente het mobiliteitsaanbod op Hoppinpunten (in ontwikkeling) opzoeken. Hoppinpunten zijn plaatsen waar verschillende vervoermiddelen samenkomen die reizigers makkelijk kunnen combineren.

Hoe gebruiken?

Installeer de Mobit-app op je smartphone. Je betaalt eenmalig een waarborg en laadt een rijkrediet op. Eenmaal dat is gebeurd, kun je een Mobit-fiets gebruiken. De Mobit-app toont je alle vrije fietsen in je buurt. Sta je bij een fiets die je wil huren, scan dan de QR-code. Het slot gaat automatisch open en je kan vertrekken. Je maakt zoveel tussenstops als je wil, door je fiets te vergrendelen en de rit via de app te pauzeren. Ben je op je bestemming? Zoek dan in de app waar er een drop-offzone is, parkeer je fiets daar en vergrendel hem. De betaling wordt automatisch verrekend. De duur van je rit bepaalt de kostprijs. Het eerste uur betaal je per begonnen tijdsblok van 20 minuten 0,45 euro. Een dagpas kost 3 euro.

Info: www.hoppin.be,www.mobit.eu enwww.vervoerregiokortrijk.be.