Verkeersverantwoordelijke SJI houdt ‘Eerste Tieltse Fluodag’ boven de doopvont: “Alle goed verlichte fietsers krijgen op 1 december gadgets van onze ‘fluopietjes’”

Leerkracht Dries De Baerdemaeker van het SJI in Tielt organiseert samen met zijn leerlingen op 1 december een grote zichtbaarheidsactie in de Conventieweg. “Sinterklaas nadert, dus alle goed verlichte fietsers zullen een gratis gadget krijgen van onze ‘fluopietjes’, terwijl slecht verlichte fietsers een boete riskeren.”

Dries is behalve leerkracht ook al langer actief als verkeersverantwoordelijke in het Sint-Jozefsinstituut. Hij staat altijd klaar op de applausdag van de Fietsersbond, organiseert al jaren de fietscontroles en de Grote Verkeersquiz op school en doet samen met zijn leerlingen mee aan de XIU-acties. Nu gaat hij nog een stapje verder. “Ik hou altijd oren en ogen open voor nieuwe acties”, vertelt hij. “Daarom diende ik een projectvoorstel in bij de Crelan Foundation en tot mijn verbazing werd dat voorstel goedgekeurd, goed voor een cheque van liefst 1.500 euro.”

Met dat geld stampte de leerkracht de eerste ‘Tieltse Fluodag’ uit de grond. De stad Tielt, de politie, de Fietsersbond en alle Tieltse centrumscholen werken mee. Concreet zullen Dries en de leerlingen van 6 Verzorging in de ochtend van 1 december langs de Conventieweg staan om goed verlichte fietsers te belonen. “We hebben een heleboel gadgets zoals fluobandjes en lichtjes aangekocht, die we op 1 december gaan uitdelen. Om licht te brengen in de duisternis. Onze fluopieten hebben cadeautjes voor alle flinke fietsers. Voor fietsers die onverlicht rijden is er echter ook een boodschap, zij riskeren een boete van de politie als herinnering aan het belang van zichtbaarheid op de weg.”

Autorijden

Dries is zelf een fervent fietser, die altijd goed verlicht rijdt. “Ik hou van fietsen en probeer de leerlingen te overtuigen om zelf ook de fiets te nemen. Maar tegelijk is het mijn grootste angst dat er ooit een fietser niet aankomt op onze school. Als verkeersverantwoordelijke ben ik trouwens ook verantwoordelijk voor de verkeerslessen voor de zesdejaars. Het eerste wat de leerlingen ondervinden als ze zelf beginnen met autorijden, is dat er nog te veel fietsers moeilijk zichtbaar zijn. Daar wil ik iets aan doen. We roepen alle fietsers op om deel te nemen aan deze actie en samen met ons bij te dragen aan een veiligere en zichtbaardere fietsomgeving tijdens de donkere dagen in december. Hopelijk kan ‘Ik had hem niet gezien’ een zin worden die we nooit meer hoeven te horen bij ongevallen met fietsers.” (SV)