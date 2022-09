Van Marcke zet meer dan 100 werknemers op de fiets via Lease a Bike: “Ik spaar 1.800 euro per jaar uit”

Het fietsleaseplan dat Van Marcke recent uitrolde werpt zijn vruchten af. Op twee maanden tijd sloot het bedrijf al meer dan 100 bedrijfsfietscontracten af voor zijn werknemers via Lease a Bike. Het potentieel is groot, want op termijn wil Van Marcke meer dan 600 werknemers aan een leasefiets helpen.

Bedrijven zetten steeds vaker in op fietsleasing en zo ook op het welzijn van hun werknemers. Dat geldt ook voor sanitair- en verwarmingsspecialist Van Marcke. De afgelopen twee maanden werden er meer dan 100 contracten afgesloten voor bedrijfsfietsen via Lease a Bike. Het ging zowel om e-bikes, bakfietsen, stads- en koersfietsen, die zowel voor het woon-werkverkeer als privé kunnen gebruikt worden.

“Ruim de helft van onze 1.300 Belgische werknemers woont op minder dan 15 kilometer van ons hoofdkantoor in Aalbeke of van een van onze 92 winkels. We willen hen, maar ook wie verder woont, stimuleren om vaker de fiets te nemen voor het woon-werkverkeer. Fietsen is niet alleen duurzaam, het is ook goed voor onze fysieke én mentale gezondheid”, reageert Reward en Payroll manager Yves Ampe.

Nog een reden waarom sommigen vaker met de fiets naar het werk zullen gaan, is de fors stijgende brandstofprijzen. “Uit recent onderzoek blijkt dat zo’n 1 op de 5 Vlamingen nu al vaker naar het werk fietst omwille van de hoge brandstofprijzen, terwijl 19 procent het voornemen heeft om dit vaker te doen”, verduidelijkt General Manager Jaouad Auragh van Lease a Bike.

Sinds augustus gaat Fabienne Cloet (48), ICT-helpdeskmedewerkster bij Van Marcke, elke dag met haar leasefiets naar het werk. “Ik doe er zo’n 42 kilometer over van mijn woonplaats in Beveren-Leie tot aan het hoofdkantoor in Aalbeke, heen en terug. Dagelijks zit ik zo zo’n twee uur op mijn elektrische fiets, maar dat vind ik geen probleem. Ik ben vrij sportief ingesteld en door het mooie traject via het centrum van Lauwe en het jaagpad langs het kanaal kom ik elke dag ontspannen thuis. En, even belangrijk, ik werk tegelijk aan mijn conditie.”

Met haar leasefiets spaart Fabienne heel wat kosten uit. “Voor ik mijn fiets had, ging ik met de wagen naar het werk. Minstens twee keer per maand moest ik tanken voor zo’n 75 euro. Nu spaar ik met mijn tweewieler op jaarbasis al snel 1.800 euro uit aan de pomp. En bovendien krijg ik nu een fietsvergoeding.”

(LV)