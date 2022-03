Staden investeert in fietsinfrastructuur

Het gemeentebestuur wil de komende jaren fors in fietsinfrastructuur investeren. Een eerste stap daarbij is het plaatsen van fietslaadpalen in de centra en van fietsherstelpunten op fietsknooppunten in de gemeente. Daarnaast krijgen alle tienjarige Stadenaars in het kader van de fietsveiligheid een gratis fietshelm.

“Het fietsgebruik stijgt”, vertelt schepen van Mobiliteit Geert Moerkerke (Open VLD). “Als landelijke gemeente hebben we heel wat mooie vergezichten en prachtige natuur te bieden. Niet alleen de Midden-West-Vlaamse heuvelrug, maar ook de Vrijbosroute en de Keuneleute verwelkomen jaarlijks heel wat fietsers. Daarom gaan we de komende jaren sterk in onze fietsinfrastructuur investeren. Een eerste stap is het installeren van fietslaadpalen en -herstelpunten.”

Gratis fietshelm

“Fietsers die onderweg met pech af te rekenen hebben kunnen binnenkort terecht aan één van de drie fietslaadpalen in de dorpscentra of bij één van de acht herstelzuilen die er komen op fietsknooppunten in de gemeente. De laadpalen bestaan uit lockers waarin fietsers hun batterij en laadkabel veilig kunnen opbergen voor een laadbeurt. De herstelzuilen bevatten een fietspomp en een aantal werktuigen om vlugge herstellingen uit te voeren. De fietslaadpalen en -herstelpunten zijn goed voor een investering van 22.784 euro, btw inbegrepen.”

“Daarnaast willen we met de lente in aantocht ook een volgende stap zetten in het kader van fietsveiligheid voor onze jongste inwoners”, gaat de schepen verder. “In september vorig jaar was er de sensibiliseringscampagne ‘Helm op, snelheid af’. Nu krijgen alle tienjarige inwoners een gratis fietshelm. Vanaf die leeftijd zetten kinderen immers vaak de eerste stappen om zelfstandig met de fiets op pad te gaan. Om die stappen veilig te laten verlopen, mag een fietshelm niet ontbreken. Uit onderzoek blijkt dat het dragen van een degelijke helm de kans op een ernstig hoofdletsel met 60 procent verkleint. Daarmee is het naast een fluohesje en een aandachtige houding in het verkeer één van de belangrijkste voorzorgen om veilig te fietsen. Door de actie ook volgend jaar te herhalen hopen we stap voor stap werk te maken van een verkeersveilige gemeente. Alle tienjarigen krijgen binnenkort een brief met mogelijkheid om hun gratis fietshelm af te halen in het AC/DC.” (BCH)