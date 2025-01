Resultaten fietslichtcontroles in Kuurne: Slechts 4,3% zonder verlichting

Tijdens de donkere ochtendspits van vrijdag 10 januari voerde de wijkpolitie van Kuurne, in samenwerking met de verkeers- en interventiepolitie, gerichte fietslichtcontroles uit. De controles vonden plaats op twee drukke locaties: de Kouterstraat en aan de Tramstatie in Kuurne.

Deze wegen worden dagelijks door talrijke scholieren gebruikt om met de fiets naar school te gaan. Tussen 07.30 uur en 08.30 uur passeerden maar liefst 304 fietsers de controleposten. Van hen werden 13 fietsers, goed voor 4,3%, geverbaliseerd wegens het ontbreken van de vereiste fietsverlichting.

“In dit donkere winterweer is goed zichtbaar zijn als fietser een absolute must,” verklaarde burgemeester Francis Benoit. “Slechts een klein aantal fietsers was niet in orde, wat een opsteker is. Het goed functioneren van fietsverlichting voorkomt dat autobestuurders bruusk moeten remmen omdat er plots een fietser zonder verlichting opduikt.”

Sancties op maat

De overtreders worden afhankelijk van hun leeftijd gesanctioneerd. Fietsers vanaf 16 jaar ontvangen een boete, terwijl jongeren onder de 16 jaar worden uitgenodigd voor een verkeersklas.

De burgemeester benadrukte dat deze gerichte fietslichtcontroles in Kuurne, maar ook in Kortrijk en Lendelede, nog tot eind februari zullen worden uitgevoerd. Met deze acties hoopt de politie niet alleen overtreders te sensibiliseren, maar ook de algemene verkeersveiligheid tijdens de donkere wintermaanden te verhogen.