Provincie investeerde recordbedrag in veilige fietspaden

De provincie West-Vlaanderen heeft de afgelopen legislatuur een recordbedrag van 56 miljoen euro geïnvesteerd in veilige fietspaden. Daarmee bouwt ze verder aan het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Dat meldt de provincie dinsdag.

Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) is het netwerk voor de dagelijkse fietsverplaatsingen naar school of het werk tussen verschillende gemeenten. Het omvat 2.597 kilometer aan fietsroutes in West-Vlaanderen. De provincie werkt via drie sporen: fietsfondsprojecten, ontsluiting van bedrijventerreinen en aanleg van fietssnelwegen. Die laatste vormen de ruggengraat van het BFF.

De provincie realiseerde de afgelopen legislatuur ook investeringsprojecten om wateroverlast te voorkomen. Een jaar geleden kreeg de Westho’ek te kampen met grote watersnood door uitzonderlijk hevige regenval. Een ander deel van de projecten had als doel de waterzekerheid in de regio te versterken. Zo bedraagt de totale watervoorraad nu 325.000 kubieke meter, beschikbaar om droogteperiodes te overbruggen.

Over alle beleidsdomeinen heen investeerde de provincie de afgelopen legislatuur jaarlijks ongeveer 55 miljoen euro. Andere grote investeringsprojecten waren onder andere de restaurantie van het Provinciaal Hof op de Markt van Brugge, de opening van het House of Manufacturing in Kortrijk en de realisatie van uitkijkpunten binnen Horizon 2025.