Nieuwe Kezelbergfietsroute in Izegem ingehuldigd

Aan stadsmuseum Eperon d’Or in Izegem is de nieuwe Kezelbergfietsroute officieel voorgesteld. Het gaat om een fietstocht van bijna 55 kilometer die zich door mooie landschappen in Izegem, Ingelmunster, Lendelede, Ledegem en Moorslede slingert.

De lancering van de Kezelbergfietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. Voor deze route werkte Westtoer een volledig nieuw traject uit. “Om die manier willen we nog beter inspelen op de beleving van recreanten”, vertelt directeur Recreatie bij Westtoer Lien Phlypo. “Dat doen we dankzij de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden en leuke stopplaatsen langs de fietsroutes.”

De Kezelbergroute is een oude spoorwegbedding die nu dienst doet als fietspad. “Onderweg valt veel te beleven””, meent Lien. “Zo kan je zalig picnicken in provinciedomein Wallemote-Wolvenhof, rij je langs het kanaal Roeselare-Leie, de Ledegemse Meersen en het Patrijzenbos in Lendelede. Bovenaan bezoekerscentrum Eperon d’Or in Izegem krijg je dan weer een mooi uitzicht over de skyline van de stad. Je passeert ook het Capellehof in Rollegem-Kapelle, de basiliek van Dadizele en het Dorpsplein van Lendelede.”

Zeshoekige bordjes

De route kan je herkennen aan de zeshoekige bordjes langs het traject en kent startpunten aan Eperon d’Or in Izegem, Toerisme Moorslede, de Sint-Blasiuskerk in Lendelede, het Capellehof in Rollegem-Kapelle en het station van Ingelmunster. Alle nieuwe routes zijn te vinden als ‘bewegwijzerde suggestieroute’ geïntegreerd op de fietsnetwerkkaarten, die vanaf eind maart te koop zijn in de webshop van Westtoer.

In totaal worden 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd. Zeven daarvan werden vorig jaar reeds geopend. De Kezelbergfietsroute is de elfde van achttien (ver)nieuw(de) fietsroutes die in het voorjaar worden voorgesteld.