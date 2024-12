Negen fietsers lopen tegen de lamp bij fietslichtcontrole in Kuurne

Maandagmorgen 2 december voerden de verkeerspolitie en de wijkpolitie van Kuurne een fietslichtcontrole uit op het jaagpad ter hoogte van de jachthaven in Kuurne.

Via het gekende jaagpad trekken heel wat scholieren met de fiets naar school, bijgevolg is daar dagelijks heel wat fietsverkeer. Tussen 07.30 uur en 08.10 uur passeerden maar liefst 256 fietsers de controlepost. Negen fietsers werden geverbaliseerd omdat ze zonder fietsverlichting reden, één fietsster werd geverbaliseerd omdat ze haar smartphone (niet handenvrij) aan het gebruiken was tijdens het fietsen en één bromfietser kon geen geldige verzekering voorleggen en kreeg een proces-verbaal van waarschuwing.

“We zitten volop in de donkere maanden, zeker tijdens de ochtendspits. Een goed werkende fietsverlichting is op dat moment noodzakelijk en uiteraard ook verplicht. Onze politiemensen merken tijdens de vele fietslichtcontroles dat het overgrote deel van de fietsers perfect in orde is. Daardoor valt het nog meer op wanneer er fietsers zonder fietsverlichting voorbijrijden”, klinkt het bij burgemeester Francis Benoit.

De extra fietslichtcontroles in Kortrijk, Kuurne en Lendelede worden uitgevoerd in de periode vanaf eind oktober tot met eind februari. In de ochtendspits gaat het vooral om scholieren en studenten die gecontroleerd worden. Maar uiteraard kan iedereen die zonder fietsverlichting rijdt tegengehouden worden, en dit het ganse jaar door, ook in het weekend en ook ’s avonds of ‘s nachts.