Michaël Dekeersgieter labelt 1.000ste fiets

Duizend fietsen merken met een uniek nummer in amper 2,5 jaar tijd. Wevelgem schakelde een versnelling hoger om fietsdiefstal tegen te gaan door het labelen en registreren van fietsen. “Wie op zijn fiets een label wil laten bevestigen, kan die aanvraag doen via de website van de gemeente”, vertelt diefstalpreventieadviseur Michaël Dekeersgieter. “Daarna komt iemand van de gemeente langs om de sticker te bevestigen.” Birgit Benoit uit Gullegem is de duizendste in de rij die zijn of haar fiets laat labelen. “Ooit werd de fiets van mijn zoon gestolen”, zegt ze. “Het is mooi dat je met een sticker dieven kan afschrikken of je fiets die gewoon ergens achtergelaten is, kan recupereren.” We zien: Michaël Dekeersgieter (zittend), Birgit Benoit en echtgenoot Dominik Claus, schepenen Kevin Defieuw, Geert Breughe en Lobke Maes en burgemeester Jan Seynhaeve. (SL/foto SL)