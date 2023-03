Menen start project fiets- en verkeerseducatie voor scholieren op: “Door middel van negen testen leren ze hun fiets kennen en leren ze ook situaties inschatten”

Veiligheid in het verkeer is een prioriteit voor zowat ieder bestuursorgaan in het land. Ook in Menen staat het met stip bovenaan de lijst, een lijst die het stadsbestuur omzet in concrete acties. Zo werd het project fiets- en verkeerseducatie voor scholieren opgestart.

Vijftien basisscholen uit Menen, Lauwe en Rekkem en 421 leerlingen. Dit indrukwekkend cijfer toont aan hoe belangrijk verkeersveiligheid is binnen postcode 8930. “Het project richt zich op alle leerlingen uit het zesde leerjaar, van alle basisscholen op het grondgebied”, verduidelijkt schepen Patrick Roose (Vooruit).

“De leerlingen krijgen niet alleen theoretische lessen, gegeven door leden van de politiezone. Zo moeten ze ook een fietsbehendigheidsparcours afleggen. Door middel van negen testen leren ze hun fiets kennen en leren ze ook situaties inschatten. In een later stadium trekken ze dan de openbare weg op en moeten ze ook daar een parcours volgen. Via een bewegwijzerd parcours zullen ze elk individueel acht tests moeten afleggen.”

Van bij de start van deze legislatuur werd in het stadhuis duidelijk gemaakt dat geen steen onaangeroerd zou blijven om het aantal verkeersslachtoffers tot 0 te gaan herleiden. Fietseducatie op scholen, een samenwerking tussen de stedelijke diensten en de politiezone, is één van de talrijke projecten die hieraan mee moeten helpen.