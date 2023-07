Lange wachttijden voor fietsers en voetgangers na werken verkeerslichten Menenpoort: “Oudere persoon met looprek geraakt ook niet op tijd aan de overkant”

In de Meensestraat in Kortrijk heeft het Agentschap Wegen en Verkeer onlangs werken uitgevoerd aan de verkeerslichten aan de Menenpoort. Het doel was om het kruispunt zo conflictvrij mogelijk te maken, maar de aanpassingen aan de verkeerslichten blijken niet optimaal te zijn. Zo krijgt de zwakke weggebruiker amper de tijd om het kruispunt bij groen licht over te steken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert in Vlaanderen zo’n 1.700 met verkeerslichten geregelde kruispunten. Het AWV is sinds kort ook bezig om de werking van de verkeerslichten op enkele kruispunten te herbekijken, om deze zo conflictvrij mogelijk te maken.

Oude dame met looprek

Zo ook in de Meensestraat in Kortrijk, waar onder meer een drukknop voor zwakke weggebruikers werd geïnstalleerd. Vorige week traden de verkeerslichten aan de Menenpoort er opnieuw volledig in werking. Al snel bleek echter dat fietsers, maar vooral voetgangers, amper de tijd kregen om het kruispunt over te steken. Voor de zwakke weggebruiker blijft het licht ook erg lang op rood.

“Het nieuw V-plan van het AWV is er een met nobele bedoelingen”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts. “Dat doel is de installatie van een zo conflictvrij kruispunt, waar fietsers en automobilisten elkaar zo weinig mogelijk kunnen tegenkomen. Maar bij overdrijving heb je een te hoge filedruk, en dat is ook niet veilig.”

“Bij het kruispunt aan de Menenpoort is de herziening zeker niet zoals het zou moeten zijn. Ikzelf geraakte de weg nog nét over voor het licht op rood sprong, maar ik ben zeker dat een oudere dame of heer met een looprek de overkant niet zou halen.”

Ruim voor 1 september in orde

Stad Kortrijk wil nu dat het AWV het kruispunt opnieuw onder handen neemt. “We hebben pas in september structureel overleg gepland met het AWV, maar dat is te laat natuurlijk, zeker met de eerste schooldag in het achterhoofd. Wij zijn vragende partij in deze zaak, en willen dat dit zo snel mogelijk in orde komt. We zullen ook nakijken of er nog aanpassingen volgen bij andere kruispunten in Groot-Kortrijk, om te voorkomen dat deze problematiek zich ook daar manifesteert.