Kunstenaar Chris Lowyck werkt aan unieke slakfiets

Creatieveling Chris Lowyck (69) werkt volop aan een nieuwe ligfiets in de vorm van een slak. “Dit voorjaar ga ik er de baan mee op”, zegt hij.

Chris is al zijn hele leven gepassioneerd door het ontwerpen en construeren. “Ik ben van opleiding meubelmaker. In mijn actieve loopbaan was ik 10 jaar modellenmaker in een zetelfabriek. Nadien werd ik gespecialiseerd meubelmaker bij de NMBS”, zegt de inmiddels gepensioneerde inwoner van de Vuurtorenwijk. “Ik ben graag zelfstandig en creatief bezig en maakte eerder al grafisch werk en muurschilderijen. Mijn volgende opdracht is een kunstwerk op een muur in De Boeie.” Chris sculpteert en boetseert ook. “Tot een expo kwam het nog niet. Dan hang ik te veel af van andere mensen en dat ligt moeilijk voor mij”, lacht hij.

Ligfiets

“Ik had ooit een wagen maar verplaats me toch het liefst met de fiets”, zegt Chris. Hij is in Oostende bekend door zijn opvallende ligfiets. “Ik heb uitdagingen nodig en creëer graag. Vijf jaar geleden bouwde ik mijn eerste houten ligfiets. Nadien kocht ik een oude ligfiets, herstelde die en voorzag die van een opvallende look. Ik maakte er een witte zwaan van. De reacties waren erg positief.” Chris heeft inmiddels verschillende ligfietsen en kleedt die aan met Oostendse vlaggen. “Net zoals ik als meubelmaker elk jaar een nieuw model maakte, wil ik ook nu elk jaar uitpakken met een nieuwe bekleding voor één van mijn ligfietsen. Ik maakte al een Ensorfiets en een Volkswagenfiets.” Zijn opvallende ontwerpen brachten hem al in Man Bijt Hond en zijn talent en kennis werd opgepikt door de Paulusfeesten en de Oostendse revue, waar hij ook meewerkt.

In voorjaar klaar

Chris heeft ook zijn overdekte brommer de look van een eend gegeven. En zijn nieuwste creatie is een slak. “Ik maak eerst een hydraulisch systeem zodat ik gemakkelijk in de fiets kan plaatsnemen. Daarna voorzie ik het frame en het omhulsel zodat ik droog zit. In dit geval wordt het een bekleding met gerecycleerde blikjes. Daarna voorzie ik de verlichting, want de fiets moet wel veilig en zichtbaar de weg op. Ik verwacht dat die in het voorjaar klaar is. Dan ga ik ermee de straat op.” (EFO)