Kortrijk krijgt tegen eind april gloednieuwe servicefietsenstalling ‘Fietskot’

Nooit eerder waren er zoveel fietsers in Kortrijk. In 2023 registreerde de fietstelpaal in de Budastraat voor het eerst anderhalf miljoen fietsers. Om fietsen veilig te kunnen stallen bouwt de stad een gloednieuwe bewaakte servicefietsenstalling in het Ondernemingscentrum in de Leiestraat.

Het Fietskot werd ontworpen door designstudie COBRAS en zal plaats bieden aan 90 fietsen. De voorbereidende afbraakwerken zijn afgerond. Binnenkort starten de verbouwings- en inrichtingswerken. De werken zijn gegund aan de firma Building Group Jansen NV en kosten 166.498,27 euro. De opening van het Fietskot is voorzien tegen eind april 2024.

Plaats voor 90 fietsen

Het Fietskot werd ontworpen door Jelle Vandecasteele van designstudio COBRAS. De provincie West-Vlaanderen voorziet de gezamelijke inkomhelling. Deze centrale inkom krijgt een opvallende rodeloper-look.

In het Fietskot is er plaats voor 90 fietsen, met een gratis publiek toegankelijk gedeelte voor 70 fietsen en een gedeelte voorbehouden voor 20 abonnees. Er zal ook plaats zijn voor bakfietsen.

(lees verder onder de foto)

In het Fietskot is er plaats voor 90 fietsen. © gf

Full service fietsenstalling

In de fietsenstalling kan je meer dan je fiets stallen. Er wordt een herstelhoek voorzien om je eigen fiets te herstellen. Er wordt eveneens een automaat voorzien waar je reserveonderdelen (zoals verschillende types binnenbanden, sloten, verlichting, …) kan aankopen.

Bovendien zijn er lockers beschikbaar waarin fietsers hun helm kwijt kunnen, maar ook shoppers kunnen hierin hun boodschappen achterlaten tijdens een afsluitend etentje of terrasje. Een deel van de lockers wordt voorzien met oplaadmogelijkheden voor fietsbatterijen. Er komt ook een bpost-pakjesautomaat en een stalplaats voor leenbuggy’s.