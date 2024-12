Justine Ghekiere is dit jaar het gezicht van verkeerscampagne ‘Fietsen in harmonie’

De verkeerscampagne ‘Fietsen in harmonie’ heeft voor het eerst een renster als gezicht. De Izegemse Justine Ghekiere, die een fantastisch seizoen achter de rug heeft, prijkt op de drinkbussen die binnenkort verdeeld worden op de jaarlijkse fietsbeurs Velofollies.

Maandagavond werd in Roeselare de verkeerscampagne ‘Fietsen in harmonie’, een samenwerking tussen de gouverneur, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, de provincie en Velofollies, voorgesteld. “In elke bevraging van de bevolking wordt verkeersveiligheid op de eerste plaats geplaatst. Het aantal zware ongevallen daalde de voorbije jaren, maar we merken wel dat er meer ongevallen met fietsers zijn. Er wordt meer gefietst en ook andere soorten fietsen zoals de speed pedelec winnen aan populariteit”, aldus gouverneur Carl Decaluwé.

Yves Lampaert

De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen zet met verschillende initiatieven verkeersveilig in de kijker. Een daarvan is de lancering van de jaarlijkse drinkbus die verdeeld wordt tijdens de fietsbeurs Velofollies die van 17 tot en met 19 januari 2025 plaatsvindt in Kortrijk Xpo. “Naar jaarlijkse gewoonte stellen we een drinkbus met een bekend West-Vlaams fietsend gezicht voor. Zo prijkten Johan Museeuw, Eric Leman, Freddy Maertens en Yves Lampaert al op de drinkbus”, aldus de gouverneur. Dit jaar werd er gekozen voor Justine Ghekiere. De Izegemse is de eerste vrouw die op de drinkbus afgebeeld staat. “Meer dan terecht. Justine kende een fantastisch seizoen”, prijst de gouverneur haar prestaties.

Kristallen Zweetdruppel

Justine Ghekiere veroverde in 2024 de bolletjestrui tijdens de Ronde van Frankrijk en ze kreeg ook de Kristallen Zweetdruppel voor de beste knecht in het peloton. Als helper droeg ze meer dan haar steentje bij aan de wereldtitel van Lotte Kopecky.