Help het duurzaam fietsatelier van De Lovie realiseren

Het fietsatelier ‘Het Verzet’ wordt een duurzame en inclusieve werkplek in het kasteelpark De Lovie in Poperinge. De bewoners leren er op hun eigen tempo het vak van fietshersteller aan.

“Het wordt een inclusief fietsatelier waar onze bewoners fietsen leren herstellen, recycleren en upcyclen. Het andere luik, het beleefatelier, zal een moment van verbinding en beleving bieden. Om het project te realiseren, ontvangen we een projectsubsidie van 4.000 euro van de Bond Beter Leefmilieu. Voorwaarde is wel dat wij zelf een bedrag van 4.500 euro ophalen via crowdfunding. Op dit moment zoeken we nog 1.000 euro. Vandaar deze oproep voor onze crowdfunding, die nog slechts tot zondag 3 september loopt”, zegt Eva Bouve van De Lovie.

“Het idee voor het fietsatelier ontstond toen bewoner Elias, een oude koersfiets van zijn papa wou herstellen. Pieter Deplaecie, begeleider en gediplomeerd fietsenmaker, haalde de fiets samen met Elias uit elkaar en zette hem weer helemaal rijdensklaar. Elias was supertrots op zijn koersfiets! Kort daarna vonden Pieter en Elias een tweede fiets in de container en ook die werd helemaal opgewaardeerd”, vertelt Eva nog.

Kijk- en beleefatelier

“We starten met één-op-één begeleiding en dromen ervan uit te groeien tot een volwaardig en inclusief dagatelier waar het ambacht van fietshersteller wordt aangeleerd.”

Voor mensen met minder technische vaardigheden biedt het atelier een ‘kijk- en beleefmoment’ aan. Een ‘verzetje’ waarbij zij op een laagdrempelige manier samen met de fietshersteller hun geliefde rolstoel of go-cart onderhouden of repareren.

“We streven naar een duurzame wereld door fietsen, go-carts en duobikes een tweede of een langer leven te geven. We doen dit door de fietsen van De Lovie vzw, van medewerkers en sympathisanten te herstellen, te onderhouden en te upcyclen.”

Een inclusief verhaal

“Met ons atelier willen we een brug slaan naar de samenleving. We willen onze medewerkers laten doorstromen naar andere projecten uit de buurt zoals de fietsbieb, de lokale fietshandelaar en dergelijke”, besluit Eva.