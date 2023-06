Handgeklap en rijsttaartje voor fietsers in Oostende tijdens fietsapplausactie

De fietsapplausactie kadert in de Wereldfietsdag en vindt in ons land plaats op 200 plaatsen waar lokale teams passerende fietsers van applaus voorzien, maar soms ook van iets extra.

De lokale Werkgroep Fietseling had vrijdagmorgen in de badstad gekozen voor de Slijkensesteenweg omdat daar veel fietsers passeren tussen Bredene en Oostende. Handen werden warm geklopt, kelen schor geschreeuwd, belgerinkel en andere instrumenten werden gebruikt om deze fietsers aan te moedigen.

Ietsje meer

Fietsers kregen een heerlijk rijsttaartje vanwege Supermarkten Spegelaere die enkele maanden geleden nog door de Werkgroep Fietseling gelauwerd werd met een Gouden Fietsspaak voor hun inspanningen om fietsende klanten te verwelkomen.

Woordvoerder Marc Horrix: “Met deze actie zullen heel wat fietsers goedgemutst op hun bestemming aankomen. Maar het is ook belangrijk dat we mogen rekenen op de aanwezigheid van de burgemeester en een aantal schepenen, provincie- en gemeenteraadsleden. We rekenen ook op hen om het fietsbeleid in Oostende verder gestalte te geven zodat ook Oostende ooit wordt uitgeroepen tot Fietsstad in Vlaanderen.”

Dit evenement is niet alleen een warm gebeuren, maar de aanwezigheid van beleidsmakers laat de leden van de Werkgroep Fietseling toe om de problemen op deze drukke fietsroute aan te kaarten.

Fietsbabbel

“We mogen nu al melden dat onze volgende fietsbabbel op maandag 9 oktober plaatsvindt met als gastspreker de Oostendse schepen van Mobiliteit, Bjorn Anseeuw, die het Oostendse mobiliteit- en fietsbeleid in het bijzonder zal toelichten”, licht voorzitter Marc Horrix toe.

De Werkgroep Fietseling is een afdeling van de Nationale Fietsersbond die de belangen van alle fietsers behartigt naar de Vlaamse en federale overheden. Het zijn de belangen van hen die dagelijks de fiets nemen naar de school, naar het werk, naar de winkel of gewoon ter ontspanning. (PM)