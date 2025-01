Fluospaken voor alle leerlingen Spes Nostra Heule

Spes Nostra Heule verhoogt met Fluospaken de verkeersveiligheid voor hun leerlingen. In een belangrijke stap richting verkeersveiligheid startte de ouderraad van basisschool Spes Nostra Heule onlangs met het uitdelen van felgekleurde fluospaken aan liefst 1.000 leerlingen. Deze opvallende accessoires, die op de fietswielen kunnen worden bevestigd, zijn bedoeld om de zichtbaarheid van kinderen in het verkeer te vergroten, vooral in de donkere herfst- en wintermaanden.

“Onze prioriteit is de veiligheid van onze kinderen”, zegt Katia Kerkhof, voorzitter van de ouderraad. “Met deze fluospaken willen we bijdragen aan een veilige en zichtbare fietservaring voor elke leerling. Het is van groot belang dat kinderen zich veilig voelen op hun weg naar school en dat andere weggebruikers hen tijdig kunnen opmerken.”

Kosteloos

De fluospaken reflecteren het licht van koplampen en straatverlichting, waardoor fietsers beter opvallen in het verkeer. Dankzij een gulle bijdrage van de ouderraad kunnen deze spaken kosteloos aan alle leerlingen worden verstrekt.

Veiligheidsproject

De actie is onderdeel van een breder verkeersveiligheidsproject van de school. De school besteedt naast de zichtbaarheid ook speciale aandacht aan verkeersregels, fietsvaardigheid en bewustwording van hun leerlingen. De samenwerking tussen de ouderraad, het schoolteam en de ouders speelt hierbij een cruciale rol. De ouderraad, het schoolteam en uiteraard de ouders hopen met deze gezamenlijke inspanning dat alle leerlingen van Spes Nostra Heule met een gerust hart naar school kunnen fietsen, wetende dat ze goed zichtbaar zijn voor andere weggebruikers. Veiligheid primeert en is een must!