Fietsrapport toont lichte verbetering voor Wevelgem:“We scoren dicht bij gemiddelde gemeenten in onze categorie”

Het fietsrapport van Wevelgem, uitgestuurd door de Vlaamse stichting Verkeerskunde, toont een lichte verbetering in vergelijking met vorig jaar. 59 Wevelgemnaars schonken hun gemeente een gemiddelde van zestig procent, tien procent meer dan in 2021. Schepenen Lobke Maes en Stijn Tant (CD&V) zijn optimistisch. “ We hebben er vertrouwen in dat we nog hoger zullen scoren als de vele investeringen achter de rug zullen zijn.“

De Vlaamse stichting Verkeerskunde in samenwerking met de Fietsersbond organiseerde voor de twee keer een online publieksbevraging over hoe mensen denken over het fietsbeleid in hun gemeente. Vijftien vragen verdeeld over drie categorieën: beleving, infrastructuur en communicatie. Uitdaging is om de beste fietsgemeente te verkiezen op het Fietscongres op 31 mei in Deinze. Wevelgem scoort gemiddeld zes op tien, de vorige keer was dat vijf op tien.

Er waren vijftig reacties nodig om als gemeente een rapport te krijgen. Negenenvijftig Wevelgemnaren stuurden hun antwoord door. Aandachtspunten zijn, volgens de bevraging, hobbels of putten in de weg, en veilig fietsen voor senioren. Er is meer aandacht nodig voor het onderhoud en het veilig oversteken, en de titel ‘fietsgemeente’ is nog niet voor morgen. De hoogste punten scoort Wevelgem voor de veiligheid in woonwijken, de verbeterde fietsinfrastructuur na de heraanleg van straten en het aanmoedigen van fietsen door het bestuur.

Ontharding Bergelen

Schepen van Mobiliteit Lobke Maes (CD&V) en schepen van schepen van Openbare Werken Stijn Tant (CD&V) zien dat hun gemeente in de goede richting fietst. “We scoren dicht bij het gemiddelde van de gemeenten in onze categorie en we hebben vertrouwen dat we nog hoger zullen scoren als de vele investeringen achter de rug zullen zijn. Bergelen wordt onthard en fietsvriendelijk heringericht, in verschillende hoofdstraten zijn fietssuggestiestroken aangebracht, in de centra van Moorsele en Gullegem is een fietszone aangelegd, en er is extra aandacht voor verkeersveiligheid in schoolomgevingen. Er zijn verschillende grote infrastructuurwerken gepland waar de fietser meer veiligheid en comfort zal krijgen: Roeselarestraat, Warandestraat, Overheulestraat, Bergelen, de industriezones.”

We luisteren naar de bewoners, zetten de middelen efficiënt in en zoeken waar mogelijk subsidies

Trage wegen worden half verhard, er komt een studie rond circulatiemaatregelen om het comfort voor stappers en trappers te verbeteren en de lijst aan ambities heeft nog een en ander in petto. Lobke Maes, schepen van mobiliteit: “Er zijn de deelfietsen waar we ervaring mee opdoen, de nieuwe fietsstallingen zoals aan ‘de Zwemkom’, en vergeet ook het jaarlijks herstellen van de fietspaden niet.”

Ook Wevelgem kampt nog steeds met veel putten in het asfalt. © HV

“We luisteren naar de bewoners, zetten de middelen efficiënt in en zoeken waar mogelijk subsidies, zoals de Witte Molenstraat, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. We gaan ook met een bureau in zee om prioritaire fietsroutes te bepalen. Die enquête is verspreid en al door heel wat mensen ingevuld.”

Regelmatige evaluatie

Carlo De Winter van oppositiepartij Groen stelde in de gemeenteraad voor om een fietsplan op te stellen en regelmatig te evalueren. “Het bestuur doet inspanningen, maar dat was ook nodig. Fietsparkeerplaatsen werden aanpast, schoolomgevingen aangepakt. Fietsstraten en fietszones werden aangelegd, iets waar we al jaren vragende partij voor waren.” Groen vindt dat het wel nog beter kan en moet. “Er kunnen meer zone’s 30 komen, in wijken bijvoorbeeld. Op belangrijke plaatsen als het cultuurcentrum of de porseleinhallen zijn er nog steeds te weinig goeie parkeerplaatsen en we vragen nog altijd naar een verbod op vrachtwagens aan schoolomgevingen tijdens piekuren”. (HV)