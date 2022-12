Fietsersbond en Vicky Dereere willen bredere Paddegatroute: “Fietspad is te smal en te gevaarlijk”

Als het van de Fietsersbond en gemeenteraadslid Vicky Dereere afhangt, wordt het fietspad Paddegat, tussen de Blauwe Sluis en de Kwadeweg in Bredene, zo snel mogelijk verbreed. “Het fietspad wordt erg druk bereden en zoals het er nu bijligt, voldoet het niet meer.”

Op de gemeenteraad van 28 november wou Vicky Dereere, fractieleider van N-VA, weten waarom de heraanleg van het Bredense deel van de Paddegatroute werd uitgesteld. “Er wordt verwezen naar de stijgende kosten. Maar het fietspad moet echt dringend aangepakt worden. Het is veel te smal.”

“Probeer er maar eens een bakfiets te kruisen. En zelfs twee gewone fietsen hebben er nauwelijks plaats naast mekaar. De route wordt bovendien erg vaak gebruikt door zowel recreanten als voor het woon-werkverkeer.”

“Wil Bredene nog van subsidies van de hogere overheid genieten, dan moeten de werken voor 2025 klaar zijn. De asfalteringswerken zouden vandaag 126.500 euro kosten, waarvan de helft gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.”

Meer dan 250 fietsers per uur

Ook bij de Bredense Fietsersbond staat de aanpak van het fietspad al geruime tijd bovenaan de agenda. “Op de wijkraad van mei werden de plannen om een nieuwe asfaltlaag aan te leggen voorgesteld. Ik heb er toen ook al op gewezen dat het fietspad onvoldoende breed is”, legt Eddy De Winter van de Fietsersbond uit.

“Het onderwerp leeft bovendien bij de bevolking als je ziet hoe vaak het aan bod komt op de sociale media. En een eigen telling in augustus leerde ons dat er op de Paddegatroute vaak meer dan 250 fietsers per uur rijden. Nadat we vernamen dat het project uitgesteld is, hebben we zowel het gemeentebestuur als Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters om uitleg gevraagd.”

Bomenrij kappen?

Het fietspad enkel van nieuw asfalt voorzien, is volgens Eddy De Winter geen goed idee. “De wortels van de bomen die langs het pad staan, hebben heel wat schade berokkend. Houden we het hierbij, dan duiken die problemen over enkele jaren opnieuw op.”

Vicky Dereere vroeg zich op de gemeenteraad daarom af of het niet opportuun was om de bomenrij te kappen. “Het gaat om exoten, varianten waarvan de wortels zich bovendien horizontaal, onder het pad dus, een weg zoeken.”

Minimaal 4 meter breed

Volgens Eddy De Winter was het niet overwegen van een verbreding een slechte beleidskeuze. “Het fietspad is vandaag niet langer conform de richtlijnen van het Fietsvademecum. Een fietspad waar per uur meer dan 250 fietsers rijden, moet minimaal vier meter breed zijn. De gemeente loopt bij een ongeluk tussen twee fietsers op het pad hierdoor het gevaar dat ze aansprakelijk gesteld zal worden.”

“Vandaar ook ons voorstel om het fietspad met één meter te verbreden langs de waterkant. Daar is volgens ons voldoende ruimte voor”, meent Vicky Dereere. “Het zou een goeie investering zijn in een betere veiligheid en het comfort van de fietser.”

Verlichting

Bij de Fietsersbond pleiten ze tegelijk voor verlichting langs het fietspad. “Ook dat zou het een stuk veiliger maken. En zoals de Fietsersbond aangeeft, zal het aantal fietsers de volgende jaren alleen maar toenemen”, meent Vicky Dereere. “Kijk maar naar wat buurgemeente Oudenburg presteerde met haar gedeelte van de Paddegatroute. Het mag gerust als voorbeeld gelden voor Bredene.”

Schepen voor Openbare Werken Erwin Feys (Vooruit) wijt het uitstellen van de asfaltering aan een gebrek aan middelen. “De budgetten voor dergelijke werken zijn momenteel opgesoupeerd. We hebben van de hogere overheid bovendien bericht gekregen dat er subsidies in de lucht hangen voor het verbreden van het fietspad.”

Bizarre situatie

De schepen vraagt zich ook af of de bomen langs het fietspad zomaar gekapt kunnen worden. “Het zijn weliswaar exoten maar ik denk dat er nog veel water naar de Noordzee zal vloeien voor er van een kap ook maar sprake kan zijn. Begrijp me niet verkeerd, we zijn helemaal niet tegen het verbreden van het fietspad. Wie een oplossing vindt die ons weinig geld kost, laat het ons weten. We beginnen er direct aan.”

Schepen Kristof Vermeire wees tot slot op een bizarre situatie ter plekke. “In het bovenlokale fietsnetwerk, dat druk bereden fietspaden aaneenrijgt, is vandaag de Plassendaalsesteenweg (die aan de andere kant van de Noord-Ede loopt, red.) opgenomen.”

“Dat is opmerkelijk. Een weg, waar geen enkele fietsvoorziening is, maakt deel uit van het fietsnetwerk en het aanpalende fietspad niet. Jammer, want in dat geval zou het fietspad op hogere subsidies aanspraak kunnen maken. Ik heb er bij de provincie dan ook voor gepleit dat aan te passen.”

(Marc Mahieu)