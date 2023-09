Fietsers mogen voortaan ‘rechtsaf door rood’ aan Scheepsdalebrug in Brugge

In de zomervakantie realiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in overleg met stad Brugge een vernieuwde fietsoversteek Kolenkaai – Houtkaai over de Scheepsdalelaan. Blikvangers zijn de eerste B22-verkeersborden waardoor fietsers rechtsaf kunnen slaan wanneer de verkeerslichten voor hen op rood staan.

De driehoekige voorrangsbordjes zijn aangevuld met een fietspictogram die de toegelaten richting voor ‘rechtsaf door rood’ aangeeft. Fietsers moeten wel nog altijd voorrang verlenen aan de fietsers en voetgangers die op dat moment groen licht hebben. “Daardoor ontstaat er geen lange wachtrij van fietsers meer. Ook de Fietsersbond Brugge was vragende partij om dit verkeersbord in Brugge te gebruiken”, zegt burgemeester Dirk De fauw. (CGRA)