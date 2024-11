Fietsdiploma uitgereikt aan volwassenen in Brugge

Een ploeg vrijwilligers onder begeleiding van Avansa en de Diversiteitsdienst hebben dit jaar opnieuw volwassenen leren fietsen. Er schreven zich deze keer 27 cursisten in en allen bereikten ze de eindmeet. Zaterdag kwamen ze samen in het Graaf Visartpark, waar ze uit handen van burgemeester Dirk De Fauw hun fietsdiploma in ontvangst mochten nemen.

Burgemeester Dirk De fauw wees de cursisten daarbij op het project ‘wenfietsen’. “Cursisten zonder fiets krijgen de kans om gedurende drie maanden een fiets te huren voor 75 euro. Op het einde van die periode wordt de huurprijs afgetrokken van de aankoopprijs. Je kan de fiets ook teruggeven als je hem toch niet wenst.” (CGRA)