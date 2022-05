Fiets- en wandelnetwerk in Heule aangepakt

Het fiets- en wandelnetwerk in Heule werd verbeterd. Bij de uitwerking van het fietsrouteplan van belangrijke doorsteken werd vastgesteld dat de fietsverbindingen tussen Kransvijver, Losschaert, Peperstraat en Lenteleven een grondige onderhoudsbeurt nodig hadden. In het kader van Kortrijk Fietst en Kortrijk Stapt werden deze belangrijke fiets- en wandeldoorsteken dan ook aangepakt.

De dolomietpaden werden heraangelegd met onder meer watergreppels om een betere waterafvoer te bekomen en zo waterplassen op het fietspad te vermijden. Niveauverschillen werden weggewerkt om het fietscomfort te verbeteren en de in- en uitritten werden comfortabeler en toegankelijker gemaakt door de niveauverschillen weg te werken.

Veilige routes

Door deze upgrade wordt het wandel- en fietsnetwerk toegankelijker, zo zijn deze doorsteken makkelijker te gebruiken, ook voor wie zich verplaatst met een rollator of rolstoel. Kortrijk zet daarmee in op een kwaliteitsvol fiets- en wandelnetwerk in de wijken en pakt bestaande onveilige situaties aan door veilige routes te voorzien doorheen de wijken.

De werken voor de vernieuwing van de fietsdoorsteek werden uitgevoerd door de firma Growebo Tack Gebroeders uit Wevelgem, Christophe Tack volgde de werken op: “Dit zijn goede investeringen van Stad Kortrijk, zeker naar waterafvoer toe. Het water kan door de dolomietpaden veel beter infiltreren in de bodem omdat we met een grove korrel werken, het water kan daar redelijk makkelijk door passeren. Dat draagt bij tot het verdere ontharden van de regio.”