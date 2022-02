Eindelijk duidelijkheid over langverwachte fietsverbinding

De fietsverbinding tussen de Kanaalweg en de Oude Lettenhofstraat zal eindelijk aangelegd worden. In 2014 werd de realisatie ervan voor het eerst aangekondigd. Twee jaar terug een tweede keer. Nu blijken de plannen concreet te zijn en zal in maart een aannemer aangesteld worden.

Bij de aanleg van de huidige Kanaalweg, tussen Zwevegem-Knokke en de Kappaert in Zwevegem, verdween het steile schuine pad dat de Oude Lettenhofstraat toegang gaf tot die Kanaalweg. De helling werd door heel wat fietsers van de Kappaertwijk gebruikt. Op die manier konden ze een ganse omweg vermijden om onder andere naar het centrum van Zwevegem te rijden. Ook heel wat wielertoeristen kenden de helling om zo makkelijker de landelijke wegen op te zoeken.

In 2014 verklaarde Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), toen bevoegd voor openbare werken, dat het onderzoek naar de meest optimale fietsverbinding afgerond was en dat een fietstrap als de technisch beste oplossing naar voor kwam.

In 2019 liet Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), die toen bevoegd was voor openbare werken, weten dat er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven werd voor de aanleg van de fietstrap. Een eerdere poging leverde immers geen resultaat op.

160 meter

Ondertussen bleef het stil rond het dossier, tot nu. Tegen eind maart moet een aannemer aangesteld zijn die de fietsverbinding tussen de Oude Lettenhofstraat en de N391 (Kanaalweg) zal realiseren, volgens huidig Vlaams minister van Openbare Werken, Lydia Peeters (Open Vld).

De fietsverbinding zal zo’n 160 meter lang zijn en een helling hebben van 4%. Halfweg komt er een vlak stuk van 15 meter zodat de fietsers indien nodig even op adem kunnen komen. De aanleg zal 70 werkdagen in beslag nemen. De kosten van de studies en de uiteindelijke aanleg zijn ten laste van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). In de plannen is evenwel geen openbare verlichting voorzien. “Die kan er nog komen indien blijkt dat dit de veiligheid zou verhogen. Het plaatsen van die verlichting zou dan wel ten laste komen van de gemeente”, zegt schepen Marc Desloovere (Samen!) die nog opmerkt dat er nu ook geen verlichting is langs de Kanaalweg. (GVZ)