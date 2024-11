Eerstejaarsstudenten leren veiliger fietsen in groep dankzij FietSOmeter

Nagenoeg alle Brugse secundaire scholen doen hun verplaatsingen met de fiets. Leerkrachten signaleren echter dat een aantal scholieren nog onvoldoende vaardig zijn om veilig in klasverband te fietsen. Met de steun van de FietSOmeter stoomt Stad Brugge jongeren klaar om zich veilig en verantwoord te verplaatsen in het verkeer. In tegenstelling tot de individuele fietsproef op het einde van de basisschool, legt men bij de FietSOmeter de focus op fietsen in groep. Scholieren vormen groepjes van vier tot zes leerlingen, waarbij een volwassen observator volgt om alles te evalueren. Vaardigheden zoals compact rijden, ritsen, communiceren in groep, en samen van richting veranderen worden grondig ingeoefend tijdens de gymlessen. (foto PDC)