Duofiets moet ouderen uit isolement halen in Oostrozebeke

Woensdag werd in woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke een duofiets voorgesteld. Het was OCMW-voorzitster Carine Geldhof die het nut van deze fiets voor het rusthuis toelichtte.

“Tijdens de lockdown werd duidelijk dat behoorlijk wat kwetsbare mensen geïsoleerd leven en dan vooral degenen die door ouderdom of een beperking minder een beroep kunnen doen op een netwerk. Aan die toestand wilde woonzorgcentrum Rozenberg iets doen. We willen kwetsbare personen opnieuw laten bewegen door te fietsen en ze op die manier uit hun sociaal isolement halen. De rolstoel-plateau-fiets werd hiervoor reeds ingezet”.

Crowdfunding

“Via een crowdfunding van G-sport, waarvoor ons project eind augustus werd geselecteerd, is een elektrische duofiets aangekocht. Er werd 4.978,78 euro ingezameld via sponsors en acties. De fiets had een kostprijs van 8.909,78 euro . Via G-sport ontving het woonzorgcentrum 5.044,00 euro.”

Beide fietsen kunnen gebruikt worden door de bewoners van het woonzorgcentrum. Deze kunnen samen met de animatie van het woonzorgcentrum, een familielid, kennis of vrijwilliger een rit doen. Daarnaast werd ook al een vélomaatje gevonden die zowel met een bewoner of een aanvrager een fietsrit kan doen.”

“Een niet-bewoner betaalt 5 euro per rit. Het rusthuis liet nog weten dat het nog op zoek is naar vélomaatjes. Wie interesse heeft kan contact opnemen met het woonzorgcentrum tel 056/671497.”

