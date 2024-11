Dominique Persoone is gezicht van twaalfde editie van grote fietscampagne

In Knokke-Heist is de twaalfde editie van de campagne ‘Ej me velo gezien!?’ op gang getrapt. Topchocolatier Dominique Persoone (56) zet zijn schouders dit jaar mee onder het initiatief. “In het donker fietsen zonder goede verlichting is levensgevaarlijk. Met deze campagne kunnen we er samen voor zorgen dat elke fietser gezien wordt en veilig thuiskomt. Laten we ons inzetten voor een veiligere weg voor iedereen”, zegt Persoone, die zelf in Damme woont.

De doelstelling van de campagne van de lokale politie Damme/Knokke-Heist is duidelijk: jonge fietsers aanmoedigen om te rijden met een verkeersveilige fiets en goed zichtbaar te zijn in het verkeer. De fietsers die in orde zijn, ontvangen een leuk gadget. Tijdens de campagne voert het politieteam gerichte fietscontroles uit over het hele grondgebied. Daarnaast loopt er tijdens de actie een online campagne die de aandacht vestigt op verkeersveiligheid en de fietsers enkele tips meegeeft.

Het politieteam controleerde tijdens de vorige editie 1.961 fietsen in het Damse en Knokke-Heistse verkeer. Twaalf procent liep tegen de lamp omdat hun fiets niet-verkeersveilig was. In totaal had ruim drie procent van de fietsen geen of een defect fietslicht. Deze fietsers kregen een waarschuwing en moesten hun fiets binnen de week in orde stellen.

Begin november hield de lokale politie al preventieve fietscontroles in de Damse en Knokke-Heistse basisscholen. Het politieteam controleerde in totaal 638 fietsen. Bijna een op vier was niet verkeersveilig. 58 fietsen hadden geen of een defecte fietsverlichting. “Vooral koersfietsen en mountainbikes vormen een probleem”, zegt korpschef Steve Desmet. “Ouders vergeten vaak dat ook een sportieve fiets bij duisternis uitgerust moet zijn met verlichting en reflectoren.” (MM)