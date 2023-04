De Testkaravaan komt naar Harelbeke: 72 inwoners mogen verschillende soorten fietsen uitproberen

Inwoners van Harelbeke die een elektrische fiets, een speedpedelec of een elektrische bakfiets willen testen, kunnen dat binnenkort met de Testkaravaan. Via de campagne ‘De Testkaravaan komt naar jouw gemeente’ van provincie West-Vlaanderen testen 72 Harelbekenaren de fietsen.

Elektrisch fietsen zit in de lift. De provincie West-Vlaanderen speelt daar handig op in door een testkaravaan te organiseren, waarbij ze inwoners twee weken lang elektrische fietsen laat testen. “Het is een vloot van elektrische fietsen, vouwfietsen, speedpedelecs, elektrische bakfietsen en fietskarren. Voor Harelbeke gaat het concreet over drie modellen: elektrische fietsen, elektrische bakfietsen en speedpedelecs.

Enorm veel vraag

“Onze milieudienst schreef ons in om de testkaravaan van de provincie te ontvangen in onze stad. Na de goedkeuring van hun kant, maakten wij reclame en konden mensen zich inschrijven. We noteerden onmiddellijk een enorme vraag. In geen tijd noteerden we meer dan 100 inschrijvingen. Daardoor moesten we zelfs mensen weigeren. Gelukkig kunnen we toch 72 Harelbekenaren de fietsen laten testen”, zegt schepen van Mobiliteit Tijs Naert (Groen). De fietsvloot legt aan in Harelbeke van 17 april 2023 tot en met 15 mei 2023. Er zijn twee testperiodes: van 17 april tot en met 2 mei en van 2 mei tot en met 15 mei. In totaal kunnen daardoor 72 inwoners testen.

“We kunnen vijftien elektrische damesfietsen, zes elektrische bakfietsen en vijftien speedpedelecs aan onze inwoners aanbieden, die ze telkens twee weken lang mogen gebruiken. Via de organisatie hoorden we dat de meeste mensen heel positief zijn en achteraf ook zelf een elektrische fiets aanschaffen. We kunnen alleen maar hopen dat dit in Harelbeke ook het geval zal zijn, want daar gaan we voor”, zegt Valerie Claeys, deskundige duurzaamheid.

Deze en heel wat andere acties vallen trouwens onder een grotere ‘Klaveractie’, een actie rond vier verschillende duurzaamheidsthema’s doorheen het hele jaar. Deelnemers kunnen een foto opladen op www.harlbeke.be/klaveractie en maken kans op mooie prijzen, waaronder een elektrische fiets.