Alveringem en Lo testen proefproject met deelfietsen uit, al heerst er bij Alveringemse burgemeester wel wat twijfel: “Denk dat mensen hier hun eigen fiets gebruiken”

Zowel ter hoogte van het kruispunt Nieuwe Herberg in Alveringem als aan de Gapaard op het grondgebied van Lo staan sinds deze week vier deelfietsen opgesteld. De fietsen staan er om uit te testen of er ook in landelijk gebied behoefte is aan dit soort vervoermiddel. De Alveringemse burgemeester is niet overtuigd, maar geeft het project het voordeel van de twijfel.

Het proefproject met de deelfietsen is een initiatief van de vervoerregioraad Westhoek. Die omvat zeer landelijke kernen als Alveringem, Vleteren en Lo-Reninge, maar ook stedelijke kernen als Veurne, Poperinge of Diksmuide en ontstond in 2018 toen de Vlaamse overheid besliste dat gemeentebesturen best zelf kunnen beslissen over ‘hun’ mobiliteit. Sindsdien komen vijftien gemeenten uit de regio van de Westhoek meerdere keren per jaar samen om te bedenken hoe mobiliteit in deze regio beter kan.

Realisaties

“Binnen de vervoerregioraad hebben wij al twee belangrijke verbeterpunten kunnen bekomen”, zegt burgemeester Gerard Liefooghe, die er samen met schepen Jacques Blanckaert de gemeente Alveringem vertegenwoordigt. “Vanaf komende zomer zullen de bussen van De Lijn, die tussen Veurne en Ieper rijden, ook opnieuw Alveringem aandoen, wat een enorme verbetering betekent! De laatste jaren reed er de hele grote vakantie immers geen bus door het centrum van Alveringem en moesten mensen – die vaak al kwetsbaar zijn – minstens aan de Nieuwe Herberg zien te geraken. Ook nieuw vanaf volgend schooljaar is dat De Lijn een gloednieuwe verbinding tussen Alveringem en Diksmuide opent. Voor gezinnen die kinderen hebben die in Diksmuide naar school gaan, kan dat ook een echte verbetering zijn.”

Deelfietsen

Over het proefproject van de deelfietsen nu. Op verschillende plaatsen staan oranje fietsen opgesteld. Dat is onder meer het geval aan de Nieuwe Herberg en de Gapaard. Je downloadt met je smartphone de App om de fiets te ontgrendelen, je fietst naar je bestemming en zoekt een locatie om de fiets te droppen, staat op het frame van de fietsen te lezen. In het bezit zijn van een smartphone blijkt dus wel een voorwaarde te zijn.

“Ik ben het project wel genegen”, zegt Veurns burgemeester Peter Roose, die voorzitter is van de vervoerregioraad Westhoek. “We mikken met dit project vooral op de combinatie bus en deelfiets. Anders gezegd: we willen uittesten of busgebruikers er mee geholpen zijn als ze voor de laatste kilometer(s) van hun rit een deelfiets kunnen nemen. Het project loopt maximum één jaar en het is de Vlaamse overheid die het proefproject financiert.”

De Alveringemse burgemeester Liefooghe gelooft er niet in dat in een landelijke gemeente als Alveringem mensen op deelfietsen zitten te wachten, maar omdat het de gemeentekas niets kost, schiet hij het ook niet af. “Ik denk dat in Alveringem mensen hun eigen fiets gebruiken. Maar ik ben uiteraard geïnteresseerd in de resultaten”, laat hij weten.

Gebruiksvoorwaarden

Het is Margo Swerts van WVI die de lokale besturen in dit proefproject begeleidt. Wij hadden van haar graag meer vernomen over de modaliteiten van het project. Waar bijvoorbeeld kan je de fiets achterlaten? De voicemail van Margo zegt echter dat ze pas vanaf maandag 27 februari opnieuw bereikbaar is. (AB)