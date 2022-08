Actie om kinderen veilig aan het fietsen te krijgen: ‘Pimp je fiets’ met Fietsersbond

De Fietsersbond, afdeling Lendelede, wil door allerlei acties de Lendeledenaren veilig aan het fietsen krijgen, niet in het minst de kinderen. Kermiszaterdag 27 augustus organiseert de lokale afdeling in de Stationsstraat een ‘Pimp-je-fiets-actie’ van 15 tot 17 uur. “Wij zorgen voor allerlei knutsel- en versiermateriaal waarmee de kinderen hun fiets een ‘feestlook’ kunnen geven”, zeggen Thomas Kemseke en Steven Banckaert.

De Fietsersbond bestaat in Lendelede ongeveer twee jaar. “En we willen iedere Lendeledenaar veilig aan het fietsen krijgen”, zeggen bestuursleden Thomas en Steven. “Ook de schoolgaande kinderen en jongeren die soms niet durven met de fiets naar school rijden door de gevaren langs de weg. Wij kunnen kinderen tonen hoe ze veilig door Lendelede kunnen fietsen. Daarom organiseren we af en toe acties.”

Gratis versieren

“Zo een ‘Pimp-je-fiets-actie’ zagen we tijdens de Trompefeesten op de Trompewijk in Deerlijk en dat was daar een vrij groot succes. Wij doen dat de zaterdag van de kermis voor de eerste keer. We staan in de Stationsstraat vlakbij het Dorpsplein met allerlei knutsel- en versiermateriaal zoals slingers, stickers, kleurrijke lintjes, ballonnetjes… De kinderen kunnen dat materiaal gratis gebruiken om hun fiets versieren of ‘pimpen’. Ook op Izegem Koerse van maandagavond zijn we van de partij waar we met een aantal kinderen een deel van de aanloopronde rijden, net als vorig jaar.”

De kinderen krijgen gratis materiaal om hun fiets te versieren

Fietsbus

De lokale Fietsersbond organiseert al een tweetal jaar dergelijke kleine acties en campagnes om het veilig fietsen te promoten. “Heel veel mensen kennen onze ‘Fietsbus’, vrijwilligers die elke schooldag ’s morgens en ’s avonds kinderen begeleiden die van en naar school fietsen. Ze starten in de Winkelsestraat ter hoogte van huisnummer 166 én aan het kruispunt van de Zomerweg met de Hulstemolenstraat en volgen zo een parcours door de gemeente, waar kinderen uit andere wijken en straten telkens kunnen aansluiten. Op beide plaatsen komt er een bord met een kindertekening op, ontworpen door de schoolkinderen en waaruit onze Fietsbus-peter en renner Alec Segaert een selectie maakte. Uiteraard zijn daar veel vrijwilligers voor nodig en wie zich geroepen voelt om de schoolgaande jeugd een of meerdere dagen te begeleiden, kan contact opnemen via mail lendelede@fietsersbond.be of gsm 0492 46 49 75.”

Verlichtingsactie

“We organiseerden in de herfst van vorig jaar een ‘Fietsverlichtingsactie’ waarbij we zorgden voor fietsverlichting bij de kinderen die er nog geen hadden. Er was ook al een keer een applausmoment waarbij we op het Dorpsplein applaudisseerden voor alle voorbijrijdende fietsers. En er was ten slotte ook een eigen enquête om na te gaan hoe veilig Lendelede is voor fietsers en de resultaten daarvan overhandigden we aan het gemeentebestuur dat daarmee aan de slag gaat. En we sporen de jeugd die na school aan sport doet ook aan met de fiets naar die sportactiviteit te gaan, wat niet altijd het geval is. We zijn tot slot ook betrokken bij het fietsexamen dat de scholen organiseren.” (IB)