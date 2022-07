Aantal ongevallen met speedpedelecs in vijf jaar tijd maal 26 (!): “Dringend actie nodig”

De verkoop van speedpedelecs bereikte voor de tweede maand op rij een record. Die stijging zorgt jammer genoeg ook voor meer ongevallen met speedpedelecs. Op vijf jaar tijd steeg het aantal jaarlijkse ongevallen van 15 naar 391. “Elk fietsongeval is er één te veel”, zegt Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit). “We moeten ons verkeer hierop beter afstemmen.”

Steeds meer mensen nemen de fiets naar het werk of gebruiken de fiets voor lange afstanden. Zeker de speedpedelecs, elektrische fietsen die tot 45 kilometer per uur kunnen rijden, winnen aan populariteit.

Uit cijfers van mobiliteitsfederatie Traxio blijkt dat het aantal inschrijvingen voor speedpedelecs nog nooit zo hoog lag in België. In mei ging het om een tweeduizendtal inschrijvingen en de vraag blijft alleen maar toenemen.

“Het is uiteraard goed nieuws dat steeds meer mensen de fiets nemen”, stelt Annick Lambrecht. “De stijging van de verkoop van speedpedelecs is goed voor het klimaat én onze gezondheid. Alleen zorgt de populariteit uiteraard ook voor meer uitdagingen: het risico op ongevallen gaat eveneens omhoog.”

Zorgwekkend

Het aantal ongevallen met een speedpedelec nam de laatste vijf jaar spectaculair toe in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die Lambrecht opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

In 2017 ging het nog om 15 ongevallen, vorig jaar waren dat er 391. Het aantal zwaargewonden steeg van 2 naar 44. In West-Vlaanderen vielen vorig jaar 35 ongevallen en vier zwaargewonden te betreuren.

“Die cijfers zijn enorm zorgwekkend”, vervolgt Annick Lambrecht. “De stijging van het aantal verkeersongevallen met een speedpedelec kunnen we alleen terugdringen als de Vlaamse regering nu in actie schiet met een daadkrachtige aanpak. Vlamingen nemen massaal de fiets. Van een gewone fiets over een koersfiets tot een speedpedelec.”

“De Vlaamse regering moet er eindelijk voor zorgen dat ze allemaal op een veilige manier kunnen fietsen op brede, veilige en comfortabele fietspaden. Bovendien horen speedpedelecs binnen de bebouwde kom thuis op straat, niet op het fietspad.”