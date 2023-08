40 fietsers vragen aandacht voor veiliger fietsverkeer

Op woensdag 2 augustus startten een 40-tal fietsers op het Esenplein om richting het Diksmuids stadhuis te fietsen. De reden: er wordt blijvende aandacht en actie gevraagd voor de fietssnelweg F35 en het fietspad in de Vladslostraat die een betere en veiliger fietsverbinding tussen Esen en Diksmuide zal worden. Ze werden op het stadhuis ontvangen door burgemeester Lies Laridon, schepen Martin Obin, schepen Katleen Winne en schepen Mark Deprez. Burgemeester Lies Laridon verzekerde dat er blijvend aan het project wordt gewerkt en dat er zeker schot in de zaak komt. Schepen Martin Obin duidde hierna dat het fietspad Vladslostraat in vogelrichtlijngebied ligt en zal worden meegenomen in de het MER-ontheffingsdossier dat door het studiebureau werd opgemaakt.

Het bewonersplatform van Esen die de fietskaravaan organiseerde toonde zich tevreden met het resultaat . “We zullen ieder jaar blijven doorgaan zodat dit project niet vergeten wordt. Er komt schot in de zaak en daar zijn we blij om.” (foto ACK)