4 op 10 leerlingen is niet in orde bij fietscontrole

Maar liefst 41 procent van alle fietsen die vorig jaar werden gecontroleerd aan West-Vlaamse scholen waren niet in orde. Geen goeie cijfers, maar toch een verbetering met 2021. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg bij de gouverneur.

“Twee jaar geleden was 46 procent van alle fietsen niet in orde, we gaan er dus lichtjes op vooruit. Maar nog steeds werkte in 16 procent van de gevallen de fietsverlichting bijvoorbeeld niet goed, dat kan nog een stuk beter”, klinkt het bij Kurt Himpe. Er werden in 2022 ongeveer 18.000 fietsen gecontroleerd in zowat alle lagere en secundaire scholen in onze provincie.

“Voor de eerste keer werd ook gebruik gemaakt van een website, waardoor controles online konden doorgegeven worden. De politiezones Het Houtsche, Middelkerke, Midow, Mira, Grensleie en Vlas hebben de website uitgetest, waardoor 27 procent van de controles in 2022 via de website www.fietscontrole.be uitgevoerd werd. De andere controles gebeurden nog altijd met de papieren fietscontrolekaart. De website zal zorgen voor een enorme tijdswinst en snellere actie na het binnenkomen van de resultaten”, klinkt het.