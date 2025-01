Fastned opent eerste snellaadstation in Kortrijk op site van Decathlon

Fastned, het Europese snellaadbedrijf en marktleider in België, opende donderdag 23 januari een snellaadstation op het parkeerterrein van Decathlon aan de Beneluxlaan, de eerste in Kortrijk. Het typische drive-through station met de bekende gele vleugels van Fastned is 24/7 toegankelijk en beschikt over zes laadplaatsen.

Het snellaadstation is de eerste van een reeks die Fastned in samenwerking met Decathlon België bouwt. Later dit jaar opent er nog een station op het parkeerterrein van Decathlon Waver. “Onze locaties zijn strategisch gelegen en lenen zich uitstekend voor zowel passanten als klanten”, zegt Stefan Schins, verantwoordelijke development.

“We willen ecomobiliteit stimuleren en zijn actief bezig met duurzaamheid. Zo bieden we ook een reparatiedienst aan, verkopen we tweedehands producten, verhuren we sportmateriaal en alle stroom die we gebruiken is groen en Belgisch. Fastned sluit perfect aan bij onze filosofie. We willen dat verplaatsingen per wagen zo groen mogelijk kunnen zijn. Daarom is het onze ambitie om het elektrisch rijden mee te ondersteunen.”

“Om de transitie naar elektrische mobiliteit te helpen versnellen, is voldoende laadinfrastructuur op A-locaties cruciaal” – Sébastien Gosselinckx

Het snellaadstation beschikt over zes laadplaatsen met een maximale capaciteit van 200 kW. De gemiddelde laadtijd bedraagt zo’n 20-tal minuten. “Om de transitie naar elektrische mobiliteit te helpen versnellen, is voldoende laadinfrastructuur op A-locaties cruciaal. Met het doorrijdsysteem zorgen we ervoor dat klanten vlot en efficiënt kunnen laden”, zegt Sébastien Gosselinckx, expansion manager bij Fastned.

Het station werd officieel geopend door burgemeester Ruth Vandenberghe en Trui Steenhoudt, schepen van Mobiliteit. “Wagens op fossiele brandstoffen zijn nog steeds de realiteit. Slechts vijf procent rijdt elektrisch. Toch is er hoop, want de evolutie is duidelijk merkbaar. Het aandeel elektrische voertuigen is in één jaar bijna verdubbeld. De grootste struikelblokken zijn de prijs en de laadinfrastructuur. Met dit station wordt alvast een oplossing geboden voor dat tweede probleem”, vertelt Vandenberghe.

“We willen vooruit. Tegen 2030 streven we naar 1.200 laadpuntequivalenten, en snellaadplaatsen zoals deze dragen daar aanzienlijk aan bij” – Ruth Vandenberghe

“Dit nieuw snellaadstation is een win-win-win. Decathlon biedt een extra service aan haar klanten, terwijl Fastned nieuwe klanten bereikt, én het is een enorme winst voor de stad. We willen vooruit. Tegen 2030 streven we naar 1.200 laadpuntequivalenten, en snellaadplaatsen zoals deze dragen daar aanzienlijk aan bij. We zijn heel blij met gemotiveerde en innovatieve bedrijven zoals Fastned en Decathlon, die samenwerkingen aangaan om duurzame vooruitgang te boeken.”