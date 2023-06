Eén op vijf West-Vlaamse bussen reed vorig jaar niet op tijd

In 2022 reed één op vijf van de West-Vlaamse bussen niet op tijd. Bovendien werden 18.721 geschrapt. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht (Vooruit) kon inkijken. “Nog nooit waren er zoveel geschrapte ritten omwille van personeelsgebrek in West-Vlaanderen”, zegt ze. De Lijn wijt dit aan stakingen en de naweeën van covid.

“Van de bussen en trams die wel uitrijden, reed in 2022 bijna één op vijf niet op tijd en werden 18.721 ritten geschrapt”, meldt de Brugse Annick Lambrecht ons. In concreto betekent dit dat er in vervoersregio Brugge meer dan 10.000 ritten afgeschaft werden, dat zijn 28 afgeschafte ritten per dag in de vervoerregio Brugge alleen.”µ

“ 28 ritten waarbij reizigers in de kou blijven staan. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat er in vier jaar tijd procentueel bijna een verdubbeling is van het aantal geschrapte ritten omwille van personeelsproblemen.”

Geen chauffeurs

Volgens Annick Lambrecht zijn die resultaten bedroevend: “Hoe willen we dat meer mensen het openbaar vervoer nemen als de bus of tram ofwel niet komt, ofwel te laat komt? Steeds meer ritten worden geschrapt omdat er geen chauffeurs worden gevonden. Al jaren vragen wij aan de minister om de job van buschauffeur opnieuw aantrekkelijk te maken door hen betere voorwaarden en hogere lonen te geven.”

“Deze Vlaamse regering moet dringend investeren in beter, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen zodat mensen massaal de overstap maken naar openbaar vervoer. We moeten daar eerlijk over zijn: vandaag biedt het openbaar vervoer vaak geen efficient alternatief, dat zorgt ervoor dat mensen bijna noodgedwongen in de wagen rijtje staan te schuiven in de file”, aldus Annick Lambrecht.

Stakingen en covid

Frederik Wittock, woordvoerder van De Lijn, erkent dat in Brugge was het percentage uitval omwille van personeelsredenen inderdaad groter dan vorig jaar: 0,25 procent ten overstaan van 0,16 procent: “De grootste oorzaak van geschrapte ritten was in Brugge echter staking: 0,86 procent. Op jaarbasis worden er in Brugge 788.050 ritten gereden. Daarvan werd in 2022 1,28 procent niet uitgevoerd. In 2018 lag dat percentage in Brugge op 1,35 procent

“De invloed van covid op de werking van De Lijn was zeker nog zichtbaar in het afgelopen jaar. De Lijn werd geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt, terwijl de nood aan chauffeurs groot was. Toen de maatschappij eindelijk terug openging na twee lange coronajaren werden werknemers weer mobiel op de arbeidsmarkt na maanden van stilstand. En die arbeidsmarkt geraakte oververhit.”

Tekort

“Net zoals bijna elke sector stond De Lijn voor een aartsmoeilijke zoektocht naar nieuw personeel. Een tekort aan chauffeurs in het openbaar vervoer betekent helaas ook een stijging van het aantal geplande ritten dat niet kan gereden worden. Om een rit te rijden heb je een chauffeur nodig. Dat tekort deed zich vooral in een aantal welbepaalde regio’s voor: Antwerpen, het Leuvense, de Vlaamse Rand rond Brussel.”

“In de rest van het land was deze situatie minder uitgesproken. In West-Vlaanderen bleef het chauffeursaantal dan ook op effectief. Maar vorig jaar was er dan weer wel een significante impact van corona op het ziekteverzuim en dat heeft uiteraard effect op niet-gereden ritten.”

Stiptheid

Frederik Wittock vervolgt: “Stiptheid is terecht zeer belangrijk voor de reiziger. De voertuigen van De Lijn zitten het leeuwendeel van de tijd mee in het gewone verkeer op de weg en ondervinden daar ook de impact van verkeerscongestie. Ook hier was er een post-covid. In de tweede helft van 2022 trok het verkeer terug volop aan. De congestieniveaus op de weg bereikten terug vlot het pre-corona niveau.”

“De Lijn zelf werkt op verschillende trajecten om de stiptheid te verbeteren. Enerzijds door te werken op te vroeg rijden. De verkeerssituatie op de weg kan van dag tot dag verschillen. De dienstregeling van bus en tram kan hier niet altijd 100 procent op aangepast worden. Om te vermijden dat een busrit te vroeg rijdt op een dag of moment waar er onverwacht weinig verkeer is, houdt De Lijn regelmatig sensibiliseringsacties om de chauffeurs op de situatie te wijzen en te coachen om niet te vroeg te rijden.”

Dienstregeling

“Daarnaast werkt De Lijn ook aan een regelmatige herberekening van de gemiddelde optimale rijtijden, zodat de dienstregeling ook een goede weerspiegeling is van de (gemiddelde) realiteit op de weg. Er worden ook buffertijden gehanteerd tussen de verschillende ritten zodat vertraging op 1 rit niet onmiddellijk vertraging op heel wat ritten veroorzaakt.”

“Tenslotte is een goede doorstroming voor bus en tram ook belangrijk om een stabiele, betrouwbare dienstverlening te kunnen garanderen. Daarvoor gaat De Lijn steeds in overleg met de wegbeheerders (Vlaams en lokaal) om adviezen en voorstellen tot verbetering van de doorstroming op onze meest frequente trajecten aan te leveren. Een voorbeeld hiervan is pleiten voor extra ingrepen zoals performante verkeerslichtenbeïnvloeding. Het is niet onbelangrijk om mee te geven dat een minder goede doorstroming vaak een gevolg is van veel wegenwerken en omleidingen”, aldus de woordvoerder van De Lijn..