Één jaar na invoering zorgt zone 30 in Menen en Lauwe nog steeds voor verdeeldheid: “Maar verkeersongevallen zijn wel met 28 % gedaald”

Menen viert een bijzondere verjaardag want op 1 mei blaast de zone 30 haar eerste kaarsje uit. Het ambitieuze project moest het aantal verkeersslachtoffers tot 0 gaan herleiden. We blikken terug op de evolutie en de impact van het plan, dat voor heel wat commotie zorgde in de grensstad. “De verkeerscijfers? Die kloppen gewoon niet. En wat met burgerparticipatie? Onze petitie verdween rechtstreeks in de prullenmand. In alle luwte hebben ze het plan gewoon doorgeduwd en nog uitgebreid”, klinkt het bij tegenstanders.

“Go for zero!” Het was in een niet mis te verstane bewoording dat het gemeentebestuur, onder impuls van schepen Patrick Roose (Vooruit), groen licht gaf voor de implementatie van een gigantische zone 30. Gigantisch, want het volledige stadscentrum van Menen werd op die manier opgenomen in het plan en ook het centrum van Lauwe mocht eraan geloven. Het plan maakte deel uit van een groter geheel, waarbij verkeersveiligheid een absolute prioriteit was van deze legislatuur. “Ieder slachtoffer in het verkeer is er eentje te veel”, klonk het toen strijdvaardig bij de schepen, toen de plannen voor de zone 30 bekend werden gemaakt. “Verschillende studies hebben aangetoond dat het terugbrengen van de maximale snelheid, van 50 naar 30 kilometer per uur, aanzienlijk bijdraagt aan zowel de veiligheid als de zichtbaarheid en zelfs het verminderen van lichamelijk letsel in geval van een aanrijding.”

De verdwenen verkeersborden in Lauwe werden aangeboden op zoekertjessites 2dehands.be. © CL

Hoewel het concept, waarmee Menen zich als een heuse voortrekker in West-Vlaanderen wilde profileren, kon rekenen op de steun van de meerderheid binnen het gemeentebestuur was er ook heel wat weerstand. Vooral in Lauwe ontstond een verzetsbeweging die tot op heden nog steeds actief is. De verkeersborden werden meer dan eens beklad, beschadigd en één grapjas ging er zelfs mee aan de haal. De verdwenen borden werden nadien aangeboden op zoekertjessites 2dehands.be. De schepen beet van zich af en liet keer op keer de borden vervangen. “We spreken hier over een erg kleine minderheid, het gros van de bewoners heeft het idee van de zone omarmd”, klonk het met kordate stem in het stadhuis.

“In Lauwe spraken we in 2019 nog van 10 ongevallen met gewonden terwijl we in het 2de semester van 2022 er nog slechts 1 ongeval te betreuren was. De flitsacties van de politie tonen ons ook dat tot 90% van de automobilisten de maximale snelheden respecteert” – Patrick Roose, schepen van mobiliteit (Vooruit)

Het grootste signaal van weerstand volgde enkele weken nadien, toen een petitie met duizenden handtekeningen op de Grote Markt aan het bestuur werd overhandigd. De initiatiefnemers hekelden niet alleen de omvang van de zone maar waren ook niet te spreken over het feit dat het stadsbestuur solo slim speelde. “Men schermt met grote woorden zoals participatie en inspraak maar ze moeten waarschijnlijk de uitnodigingen zijn vergeten te versturen”, klonk het toen bij de initiatiefnemers.

“Geen enkel weldenkend mens kan tegen een zone 30 in schoolbuurten of woonwijken zijn. Maar geen enkel weldenkend mens zou die zone dan ook gaan doortrekken tot kilometers buiten de gemeentekern, op rechte invalswegen. Dit gaat enkel maar frustratie en nog meer onoplettendheid veroorzaken. Chauffeurs zullen meer bezig zijn met kijken naar hun snelheidsmeter dan naar de weg.”

1 jaar later lijkt het stof te zijn gaan liggen, al blijft het verzet en het gemor aanhouden. “De cijfers tonen aan dat de zone 30 wel degelijk zijn nut heeft”, verdedigt schepen Patrick Roose het project nog steeds. “Op het volledige grondgebied konden we in 2019, het referentiejaar, jammerlijk genoeg 102 verkeersongevallen met gewonden vaststellen. In 2022 waren dat er nog 73, wat dus een daling van 28,5% is. Wanneer we nationale cijfers bekijken zien we bijna overal een stijging. Als we ons dan specifiek op de zone 30 richten, dan merken we dat het verschil vooral daaruit afkomstig is. In Lauwe spraken we in 2019 nog van 10 ongevallen met gewonden terwijl we in het 2de semester van 2022 er nog slechts 1 ongeval te betreuren was. De flitsacties van de politie tonen ons ook dat tot 90% van de automobilisten de maximale snelheden respecteert.”

“Er werd beloofd het plan te evalueren en na een grondige bespreking bij te sturen. Dat is niet gebeurd” – Tegenstander zone 30

Stevige cijfers dus die enkel maar de werking van de zone onderstrepen. Toch blijft het verzet aanhouden en nuanceren de verweerders het geheel. “Het zijn cijfers die helemaal nergens op slaan en zo werden opgesteld om het geheel te doen passen”, klonk het bij één van de tegenstanders.

“Tijdens één van de verkeerscommissies, momenten die we sedert de implementatie van de zone keer op keer hebben bijgewoond, werden op een bepaald moment zelfs cijfers uit de debatten gehaald. Ze klopten voor geen meter en konden ook niet verdedigd worden. Trouwens, wat met die burgerparticipatie? Onze petitie, die toch duizenden mensen wist te verzamelen, verdween rechtstreeks in de prullenmand. Er werd beloofd dat ze het geheel zouden evalueren en na een grondige bespreking alles zouden bijsturen waar nodig. Wel, in alle luwte hebben ze het plan gewoon doorgeduwd en nog uitgebreid. Tot zover dus de inspraak van de burger en een bestuur dat luistert naar onze grieven.”