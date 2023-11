Doortocht Zuienkerke-dorp voortaan zone 30

In de bebouwde kom van Zuienkerke geldt sinds deze week een snelheidsbeperking van 30km/u. Langs de Oostendse Steenweg ter hoogte van Meetkerke werd de maximumsnelheid teruggebracht van 70 naar 50km/u. “Ter hoogte van de Dorpweg is het gevaarlijk in- en uitrijden en er ligt ook een oversteekplaats op die plek”, motiveert burgemeester Alain De Vlieghe.

“Beste oplossing”

Voor de doortocht in Zuienkerke wijst hij op de vele fietsers. “Er is immers geen vrijliggend fietspad in de bebouwde kom en, net zoals bij de doortocht in Meetkerke, passeert er daar veel vrachtvervoer. Een trajectcontrole bleek echter niet haalbaar en voor een fietsstraat is het traject net iets te lang. Een zone 30, sowieso meer en meer de norm in de dorpskern, was voor de Nieuwe Steenweg dus de beste oplossing”, klinkt het.

Het Agentschap Wegen en Verkeer liet maandag de aangepaste snelheidsborden plaatsen. “We gaan de aangepaste snelheidsregeling zelf ook nog aankondigen op onze gemeentelijke website, via het buurtnetwerk Hoplr en onze sociale mediakanalen”, vult schepen Noël Delaere aan.