‘Doorgaanstraat’ Burgemeester F. de Bethunelaan 1,5 maand na opening tunnel:“De situatie is verbeterd, maar nog niet voldoende”

De stationstunnel in Kortrijk, onder de treinsporen tussen het kruispunt Appel en de Aalbeeksesteenweg, opende op vrijdag 15 december. Anderhalve maand later wordt stilaan duidelijk of de opening het verkeer in en rond de Burgemeester Felix de Bethunelaan ontlast heeft.

Na jarenlange werken aan het Stationsproject moest en zou de opening van de stationstunnel in Kortrijk komaf maken met de ongekend complexe en drukke verkeersproblematiek in ‘Doorgaansstraat’ Burgemeester Felix de Bethunelaan. Zowel het oudercomité van basisschool Sint-Paulus als de inwoners van de straat zelf hadden de situatie in 2023 meerdere keren aangekaart bij de stad.

Vooral schoolgaande jeugd en andere zwakke weggebruikers liepen er in de ochtend- en avondspits gevaar. Midden oktober vorig jaar organiseerden de Sint-Paulusschool, De Kleine Kunstgalerij, de Athena Campus Pottelberg en het buurtcomité een laatste sensibiliseringsactie. “We hebben genoeg van de onveilige verkeerssituatie, het zware werfverkeer en beperkte mobiliteit”, klonk het toen.

De opening op 15 december, net voor wat het drukste koopweekend van het jaar moest worden, zorgde voor opluchting. Het verkeer in de Burgemeester Felix de Bethunelaan leek merkbaar vlotter, het stapvoets verkeer was voorbij.

“We merken dat werfverkeer met vrachtwagens zwaarder dan de toegestane 5 ton nog steeds door de straat passeren. Dit allicht door de vele werven van de Howest, zoals deze in de Graaf Karel De Goedelaan” – Iris Desmet (actiecomité)

Maar toch is het pas in januari, nu het verkeer zich in die eerste weken na de kerstvakantie weer in zijn normaliteit herstelde, dat er echte conclusies getrokken kunnen worden.

“De situatie is verbeterd, maar niet zoals we verwacht hadden”, klinkt het bij Iris Desmet van het actiecomité. “Er was beloofd dat het zwaar verkeer geweerd zou worden door borden te plaatsen aan de rotonde tussen de Marksesteenweg en de Burgemeester Felix de Bethunelaan, maar we merken dat werfverkeer met vrachtwagens zwaarder dan de toegestane 5 ton nog steeds door de straat passeren. Dit allicht door de vele werven van de Howest, zoals deze in de Graaf Karel De Goedelaan.”

De nieuwe stationstunnel opende in december 2023. © stad Kortrijk

Meer controle

“Ook de snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur wordt nog te weinig gerespecteerd”, gaat Iris verder. “Een elektronisch verkeersbord plaatsen aan de Condédreef zou een begin zijn om dat respect af te dwingen, net als meer politiecontrole. Maar ik heb hier nog nooit politie gezien die het verkeer kwam regelen, enkel ‘patrouilles’. Misschien kan een trajectcontrole wel een oplossing vormen.”

De bezorgdheid van het actiecomité dat de Burgemeester Felix de Bethunelaan ook na de opening van de stationstunnel nog als ‘doorgaansstraat’ gebruikt zal worden, is dus nog niet verdwenen. “Het zal altijd wel iets zijn zeker? Ik hou mijn hart vast voor de verkeerssituatie als de werken aan de nieuwe Albert Heijn en de nieuwe Lidl op de site Van Marcke op de Engelse Wandeling beginnen… Ook de vele De Lijn-bussen die door onze straat rijden, zorgen niet bepaald voor een hogere verkeersveiligheid.”

“Op 30 januari passen we de cycli aan de verkeerslichten bij wzc De Pottelberg aan” – Schepen van mobiliteit Axel Weydts (Vooruit)

Iris heeft ook de indruk dat veel Kortrijkzanen nog niet weten dat de tunnel open is voor gebruik. “Of chauffeurs laten die route uit gewoonte links liggen. Misschien is er wel extra sensibilisering nodig. Extra verkeersborden? Neen, er staan er hier al genoeg. Het beantwoorden van die vraag lijkt me meer iets voor verkeersexperten.”

Op donderdagmorgen werden de bakjes die de verkeersdrukte meten geïnstalleerd. Ook de verbodsborden van +5 ton hangen er nu, bij het inrijden van de Bethunelaan, in beide richtingen. © gf

Evaluatiemetingen

De evaluatiemetingen in de Burgemeester Felix de Bethunelaan zijn sinds maandag 22 januari lopende. De resultaten van die metingen zullen pas rond half februari bekendgemaakt worden.

“Wat de invoering van een tonnenmaatbeperking in de Burg Felix de Bethunelaan, tussen de rotonde van de Weggevoerdenlaan en het kruispunt met de Aalbeeksesteenweg, betreft: die was door het college van burgemeester en schepenen ingepland in de week van 15 januari”, verduidelijkt Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

“Door de hevige sneeuwval had onze ploeg echter dringender zaken te doen, zoals het strooien op de spekgladde wegen. De signalisatie werd een week uitgesteld en is op woensdag 24 januari aangebracht. Uiteraard wordt daarbij ook aan de politie om wat toezicht gevraagd, zeker in de beginperiode.” Het andere deel van de Burg Felix De Bethunelaan (tussen de twee rotondes) bevindt zich al langer in een zone met tonnenmaatbeperking van maximum 5 ton.

Schoolpiekuren

Weydts is het idee van variabele zone 30-borden ook niet genegen. “Die vallen misschien beter op, maar gelden wettelijk enkel tijdens de schoolpiekuren. Buiten die uren zou daar dan maximaal 50 kilometer per uur gereden mogen worden, iets wat de bewoners niet zullen appreciëren, denk ik. Een trajectcontrole is ook niet mogelijk, want dat kan wettelijk enkel over een afstand van minimum 500 meter.”

“Mensen moeten oude gewoontes terug aanpassen en dat gaat helaas soms traag. Er is ook nog extra bewegwijzering in aanmaak” – Schepen van mobiliteit Axel Weydts

Na vier jaar van onderbreking vindt de schepen het normaal dat de Kortrijkzaan nog niet gewend is aan een stationstunnel. “Mensen moeten oude gewoontes terug aanpassen en dat gaat helaas soms traag. Er is ook nog extra bewegwijzering in aanmaak. We stellen wel vast dat de tunnel meer en meer gebruikt wordt. Om die reden werden ook al de verkeerslichtencycli aangepast aan de Meensepoort. En op 30 januari zal dat ook aan het kruispunt bij woonzorgcentrum De Pottelberg gebeuren, in functie van een vlottere doorstroming.”