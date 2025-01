“De wet is de wet en wie die overtreedt, wordt geverbaliseerd”: West-Vlamingen die naar Frankrijk trekken hekelen gebrekkige communicatie over ecovignet

Als een donderslag bij heldere hemel kwam het nieuws dat dagjestoeristen in Frankrijk vanaf nu een ecovignet op de wagen moesten hebben. Hoewel de communicatie erg rommelig was, was er van administratieve chaos aan de grens geen sprake. “Hierop controleren is op dit moment nog niet onze prioriteit.”

De komst van het ecovignet zorgde alvast voor heel wat online wrevel bij de bewoners van de grensstreek. Een ecovignet was in Frankrijk al langer van toepassing in de grootsteden, vanaf 1 januari werd het ook een verplichting in de volledige agglomeratie van Rijsel. Resultaat: een winkeltrip richting Match of Auchan, al gaat het vaak om slechts enkele tientallen meters, vereist een label op de wagen.

Hoewel het paniekerige reacties regende op sociale media, bleef het aan de Franse kant van de grens opvallend rustig bij de winkelende Belgen. Zowat iedereen had keurig een sticker op het raam of de juiste papieren in bezit. “Ik moet voor het werk regelmatig in Parijs zijn, dus ik heb eigenlijk al twee jaar zo een vignet”, klinkt het bij Joost. “Ons Frans zusterbedrijf heeft dat toen voor mij geregeld, maar ik kan me inderdaad wel inbeelden dat het niet voor iedereen zo evident is.”

Communicatie

Een gelijkaardig verhaal horen we Charly. Als Lauwenaar is het winkelen net over de grens een evidentie, en het vignet had hij al. “We gaan jaarlijks op vakantie naar het zuiden van Frankrijk en daar is dat vignet al langer in voege. Van zodra het daar verplicht werd, hebben we er eentje aangekocht en die is hier nu ook geldig. Het is alleen een beetje jammer dat iedereen het eigenlijk via de pers moest vernemen. Op gebied van communicatie kan dat toch wat beter. Ook het online aanvragen is dan wel eenvoudig, je moet er echt op letten dat je via de officiële site gaat. Het bulkt ondertussen al van de tussenpersonen die net hetzelfde aanbieden, maar een flink pak duurder.”

Communicatie, het is het woord dat erg frequent aan bod komt. “We hebben de sticker nog niet, maar hebben wel papieren gekregen om te tonen dat we ons in regel hebben gesteld.” Carine Poulan toont het document dat dienst doet in afwachting van de komst van het vignet. “Het lijkt allemaal toch een beetje rommelig georganiseerd. Ze zeggen dat het vanaf 1 januari geldig was, al staat het grote bord er nog maar pas. En het staat ook een flink stuk inwaarts, waardoor je het van aan de grens niet meteen ziet.”

Geen heksenjacht

Ook Menenaar Mario Devestele heeft het papier in zijn wagen liggen. “Ik ga echt het risico niet lopen op een boete, voor dergelijk bedrag”, mompelt hij. “Maar dit is toch iets wat Europa zou moeten regelen. Wij moeten betalen om onze boodschappen net over de grens te doen, Fransen moeten dat in België niet. Die doet zus, de andere doet zo! Dan moeten ze ook niet schrikken dat mensen het niet begrijpen.”

Op de parking van de supermarkt, pal aan de grens met Menen, patrouilleert ook de Police Nationale. “Op dit moment is het gericht gaan controleren op die vignetten nog niet aan de orde”, klinkt het bij een agent. “We bespreken nog met onze Belgische collega’s van Grensleie hoe we dit zo vlot mogelijk moeten aanpakken. Misschien zal er zelfs een overgangsperiode worden ingesteld. Het is op dit moment absoluut nog niet duidelijk en wij zullen alvast geen heksenjacht op de Belgen gaan organiseren.” Bij de collega’s van de Police Municipale klinkt dan weer een iets striktere toon. “De wet is de wet en wie die overtreedt, wordt geverbaliseerd!”

Online een gloednieuw vignet aanvragen? Het is niet voor iedereen even eenvoudig, vooral niet wanneer de digitale wereld niet echt je ding is. Daarom schoten de vrijwilligers van de Digimaten in zowel Menen als Rekkem in actie. Dinsdagnamiddag kon iedereen bij hen langs, voor hulp met de aanvraag. “Ik denk dat we hier al snel een 30-tal mensen hebben weten te helpen”, klonk het in Menen. “Het ging vooral om mensen die geen flauw benul hadden van hoe ze eraan moesten beginnen, of mensen die de Franse taal niet machtig waren. Je webbrowser kan die teksten dan wel automatisch vertalen, als je het niet weet dan raak je ook nergens.”