“De sluis maakt van de Leie een snelweg naar Frankrijk”

De sluis in Sint-Baafs-Vijve is sinds 2020 in gebruik op de Leie en vervangt een bestaande sluis. Met een nuttige lengte van 280 meter (in plaats van 136 vroeger) en een diepte van 4,5 meter (in plaats van 3,5), maakt ze de doorvaart van grotere binnenschepen op dit riviernet mogelijk.

“De sluis is voorbereid op schepen tot wel 180 meter lang en elf meter breed”, vertelt Geert Weymeis van de Vlaamse Waterweg. “Dit zijn soms drielaagscontainers. Halverwege de sluis is er een extra sluisdeur. Daardoor kan ze ook dienst doen als kleinere sluis. Op die manier kunnen kleinere schepen sneller geschut worden.”

“Dit is ook de enige sluis in Vlaanderen met een vispassage, zodat vissen de stuw kunnen passeren. Het niveau kan stapsgewijs overbrugd worden. Vissen trekken van nature door beken en rivieren. Dit doen ze om zich voort te planten, maar ook om voedsel te vinden of een schuilplaats te zoeken voor de winter. Sommige soorten, zoals de paling, leggen duizenden kilometers af om hun paaigebieden te bereiken. Dat fenomeen heet vismigratie.”

Water en tijd besparen

“Het waterpeil van de Leie in Sint-Baafs-Vijve wordt bepaald door de werking van de stuw op de oude Leiearm. Tijdens de bouw van de nieuwe sluis werd die ook gerenoveerd”, gaat Geert Weymeis verder. “De nieuwe sluis heeft sluisdeuren die de luchtsluis in tweeën splitsen, wat water en tijd bespaart bij manoeuvres. De sluis is nu al een van de drukste in Vlaanderen en zal een belangrijke rol spelen in het Seine-Scheldenetwerk: zodra het Kanaal Seine-Noord-Europa in gebruik is genomen, zal het jaarlijkse goederenverkeer op de Leie, dat momenteel bijna elf miljoen ton bedraagt, naar verwachting verdubbelen.”

“Er zijn nog heel wat werken gepland. De Leie is zowat de snelweg van de waterweg richting Frankrijk. Deze wordt dan ook Europees gesubsidieerd. Tegen 2030 moet dit voltooid zijn”, aldus Weymeis. (ELD)