De Lijn investeert bijna 1,3 miljoen euro in nieuw busstation in Veurne

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft een kleine 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw busstation in Veurne. Het vernieuwde busstation aan de Statieplaats werd maandag in gebruik genomen.

De Lijn en de stad Veurne zijn volop bezig met de verfraaiing en de vernieuwing van de stationsomgeving. De Lijn opent een nieuw busstation nabij het station van Veurne. Op de plaats van de vroegere stelplaats werd een nieuw busstation aangelegd als onderdeel van het regionaal Hoppinpunt Veurne Station. Op deze site zullen de reizigers vlot kunnen overstappen naar verschillende modi. “Op de nieuwe halte zijn nu vier perrons beschikbaar met plaats voor vier accordeonbussen. Er is ook een plaats voorzien voor de Flexbus”, zegt Ine Pieters van De Lijn.

Het Flexgebied regio Westhoek telt een 17-tal gemeenten. Bij het station is er ook een plaats voorzien voor deelfietsen en zelfs voor een deelauto. Er zijn nieuwe wachthuisjes en een sanitair blok voor de busbestuurders. Ook wordt nog het beschermd gebouw, dat naast de vernieuwde haltes ligt, opgeknapt. Het gebouw zal verhuurd worden als kantoor of handelsruimte. Er komt nog een nieuwe ticketautomaat en een informatiebord. Dit alles heeft een prijskaartje van 1.276.586 euro.

Ook facelift voor ruime omgeving

Het stadsbestuur pakt ook de stationsomgeving aan. Er komen nieuwe bewaakte fietsstallingen en de dienstverlening wordt uitgebreid met een publiek toilet. “Ook wordt de Rodestraat heraangelegd met nieuwe rioleringen en nieuwe parkeergelegenheden voor de bewoners evenwijdig met de straat”, zegt burgemeester Peter Roose.

Momenteel wordt er gewerkt in de Statiestraat. Het einde van deze werken is voorzien voor midden maart, zodat het verkeer weer in de richting van het centrum zal kunnen rijden. Het oude stationsgebouw is verkocht aan een private eigenaar, die reeds de buitenzijde heeft gerestaureerd. In het gebouw naast het station, waar de judozaal was gevestigd, worden momenteel werken uitgevoerd. Hier zal plaats zijn voor een handels- en kantoorruimte en een drietal appartementen. “De parking voor het oude station wordt, in samenspraak met de eigenaar van het gebouw, een groenzone”, vult burgemeester Peter Roose nog aan. (JT)