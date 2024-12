Zonder rijbewijs naar huis na Halloweentocht: “Dacht dat weekendrijverbod pas om 8u ’s ochtends startte”

Een 32-jarige automobilist uit Avelgem zal zijn rijbewijs opnieuw moeten behalen. Het gevolg van een controle na een Halloweentocht. Hij had iets te veel gedronken en reed door een weekendrijverbod eigenlijk zonder rijbewijs.

Op de vooravond van Allerheiligen kon K.P. in Avelgem staande gehouden worden. Hij bleek 0,9 promille alcohol in het bloed te hebben. “Vijf pintjes”, verklaarde hij. “Hij wist dat hij door een vorige veroordeling een rijverbod tijdens weekends én feestdagen had, maar dacht dat het op Allerheiligen pas om 8u ’s ochtends van start ging”, aldus advocaat Sander Anckaert. De Avelgemnaar zag zijn bedrijfsvoertuig even in beslag genomen en moest ook opdraaien voor de takelkosten.

Omdat het niet de eerste keer was dat hij voor de politierechtbank is veroordeeld, liep de boete op tot 3.200 euro en het rijverbod tot 2 maanden. Als hij zijn rijbewijs terug wil, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. Een rijverbod van 4 maanden en een boete van 4.000 euro blijven boven zijn hoofd hangen bij een eventuele volgende veroordeling. (LSi)