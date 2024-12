Zes rijbewijzen ingetrokken bij controleactie van politiezone Vlas

Bij controleacties van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zes rijbewijzen ingetrokken. Vier bestuurders zijn hun rijbewijs vijftien dagen kwijt door een te hoge alcoholintoxicatie, terwijl twee bestuurders onder invloed waren van drugs.

De interventiepolitie, de verkeerspolitie en de hondenbrigade van de politiezone Vlas hielden van vrijdagavond tot zaterdagochtend controleacties op enkele invalswegen. Er werden alcoholcontroles gehouden in de Rijksweg in Lendelede, de Moeskroensesteenweg in Aalbeke en de Condédreef in Kortrijk. Daarnaast werd ook gecontroleerd op rondtrekkende inbrekersbendes.

Naar aanleiding van de BOB-wintercampagne moesten in totaal 487 bestuurders een ademtest afleggen. Tien bestuurders bleken te veel alcohol gedronken te hebben. Bij vier onder hen was de alcoholintoxicatie zo hoog dat hun rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen werd ingetrokken. Hetzelfde gebeurde met twee bestuurders die onder invloed waren van drugs. Ze hadden bovendien ook drugs bij zich. Vijf gecontroleerde bestuurders waren niet in orde met hun boorddocumenten of met de technische eisen van hun voertuig. Ten slotte liep een bestuurder tegen de lamp met een boksbeugel, wat een verboden wapen is.

“Tijdens de actie werd steeds gecontroleerd of er geen verdachte figuren op pad waren om in te breken of om de buurt te verkennen. Er werden in dat kader geen verdachte personen geïdentificeerd”, aldus politiewoordvoerder Thomas Detavernier. De aanwezigheid van politie in het straatbeeld moet ook voor een ontradend effect zorgen. “Wie verdachte personen in zijn woonbuurt ziet, wordt gevraagd om meteen te bellen naar het lokaal oproepnummer 1701.”