West-Vlamingen hebben zware voet: nooit eerder zoveel boetes voor overdreven snelheid

Het afgelopen jaar deden de West-Vlamingen het slechter in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Er werden nog nooit zoveel snelheidsboetes uitgeschreven in West-Vlaanderen. En ook het aantal bestuurders dat betrapt werd onder invloed van drugs achter het stuur ligt ongezien hoog.

Het aantal snelheidsovertredingen in 2021 in België is over het algemeen gestegen met 14,75 procent. In West-Vlaanderen is die stijging ten opzichte van 2020 nog iets groter met 17,63 procent. In totaal gebeurden er 527.326 snelheidsovertredingen op de West-Vlaamse wegen. Dat aantal lag nog nooit zo hoog in onze provincie. Maar dat wil niet per se zeggen dat we daarom vlugger gereden hebben dan de jaren daarvoor.

“De stijging kunnen we vooral verklaren door het hoge aantal nieuwe controletoestellen. Zo waren er veel nieuwe trajectcontroles actief in 2021. Maar we hebben ook een grotere personeelscapaciteit in de verwerkingscentra van de cameraregistraties van de Federale Politie. Zo kunnen we meer snelheidsboetes correct gaan verwerken samen met de lokale politiezones”, klinkt het bij de Federale politie.

Helft meer gevallen van drugs achter het stuur

Maar wat nog meer opvalt is dat het aantal personen, dat in 2021 betrapt werd onder invloed van drugs achter het stuur in West-Vlaanderen gestegen is met 45 procent. In geen enkele andere Vlaamse provincie is die stijging zo groot. In totaal werden er in West-Vlaanderen 1.259 bestuurders betrapt onder invloed van drugs. Dat totale aantal ligt nog altijd lager dan in de andere provincies, zoals Antwerpen (2.409), Oost-Vlaanderen (2.008), Limburg (1.967) Vlaams-Brabant (1.293). Maar voor onze provincie was het aantal bestuurders onder invloed van drugs nog nooit zo hoog.

“Er werden in West-Vlaanderen nog nooit zoveel bestuurders onder invloed van drugs betrapt”

Aan de ene kant werd er waarschijnlijk meer drugs geconsumeerd door bestuurders in 2021 dan in 2020 doordat de coronamaatregelen toen konden versoepelen. Maar anderzijds kan de politie nu veel vlugger drugs opsporen bij bestuurders aan de hand van een speekselanalyse in plaats van een bloedafname. Ook de parketten vragen steeds vaker een speekseltest op van de bestuurders, die betrokken waren in een ongeval.

Het aantal bestuurders dat betrapt werd onder invloed van alcohol in 2021 steeg lichtjes met 19 procent. Maar dat ligt nog altijd 27 procent lager dan in 2019. Ook daar ziet de politie een duidelijk effect van de coronamaatregelen. “De afgelopen 2 jaar waren er verschillende lockdowns en hadden we ook te maken met nachtklokken en verlichte sluitingsuren van horecazaken en dergelijke. We hebben ook tijdelijk de controlecampagnes opgeschort, omdat het sterk afgeraden werd. Maar ondertussen kunnen we dat opnieuw hervatten.” Het aantal personen, die een boete kregen voor het gebruik van hun gsm achter het stuur is het afgelopen jaar zo goed als gelijk gebleven.