VW Golf (zonder keuring en verzekering) in beslag genomen nadat bestuurder zonder geldig rijbewijs ook onder invloed bleek

De verkeersdienst van de Politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem en Ledegem) hield een autobestuurder staande die zowat met niets in orde was. Zijn wagen was niet verzekerd, noch gekeurd. Hij bleek ook niet meer over een geldig rijbewijs te beschikken en gaf ook ootmoedig toe dat hij onder invloed van drugs reed.

Op 19 december heeft de verkeersdienst van Politiezone Grensleie in Gullegem een belangrijk verkeersinterceptie uitgevoerd. Een man werd gecontroleerd in zijn VW Golf en bleek meerdere zware overtredingen te begaan. “De overtreder was niet in het bezit van een geldige verzekering voor het voertuig, noch had het voertuig ooit de verplichte technische keuring ondergaan. Bovendien bleek de man niet in regel te zijn met zijn rijbewijs en had hij vier verplichte herstelexamens (theorie, praktijk, medisch en psychologisch) niet afgelegd, ondanks dat hij hiermee wettelijk verplicht was om opnieuw achter het stuur te mogen stappen. Tijdens de controle legde de man ook een positieve speekseltest af, die aangaf dat hij onder invloed was van THC/cannabis. Als gevolg van deze overtredingen werd het voertuig van de man geïmmobiliseerd door het Parket. Pas wanneer hij alle vier de verplichte herstelexamens met succes heeft afgelegd, zal hij in aanmerking komen voor de teruggave van zijn VW Golf.

Politiezone Grensleie benadrukt het belang van veiligheid op de weg en herinnert bestuurders eraan dat naleving van de verkeerswetgeving van essentieel belang is. “Het zijn precies deze types die een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid en onze verkeersdienst maakt er een punt van om dergelijke bestuurders van de weg te halen”.