Vrouw uit Aartrijke wordt in vier uren tijd tweemaal gedrogeerd betrapt

Een 32-jarige vrouw uit Aartrijke maakte het zaterdagochtend bont in Torhout met haar wagen. Ze werd in vier uren tijd tweemaal gedrogeerd betrapt.

Een politiepatrouille van zone Kouter reed zaterdag in de vroege ochtend in de Zeeweg in Torhout. Om 5.25 uur wilden ze daar een personenwagen controleren. De 32-jarige vrouw uit Aartrijke die achter het stuur zat bleek onder invloed van verdovende middelen te rijden. Ze legde een positieve speekseltest af wat op drugs in het verkeer wijst. Daarop werd haar rijbewijs onmiddellijk voor 15 dag ingehouden. De vrouw moest haar wagen ter plaatse laten staan.

Enkele uren later echter, net voor 10 uur, passeerde de politiepatrouille van Kouter opnieuw in de Zeeweg. Toen ze de parking van kasteel d’Aertrycke passeerden zagen ze net hoe de 32-jarige vrouw met haar wagen de parking afreed. De vrouw werd opnieuw tegengehouden en legde opnieuw een positieve speekseltest af. Omdat haar rijbewijs al ingehouden werd besliste men deze keer om haar wagen te takelen. De vrouw wacht allicht nog een gepeperd staartje bij de politierechter. (JH)