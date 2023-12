Vrouw (34) verliest rijbewijs na positieve drugstest in verkeer

Patrouilles van politiezone Kouter moesten de afgelopen dagen ingrijpen in het verkeer. Zo werd in Ichtegem een 34-jarige vrouw betrapt onder invloed van drugs.

De 34-jarige vrouw werd door de politie in de nacht van dinsdag op woensdag even voor middernacht aan de kant gezet. De vrouw viel op in haar personenwagen omdat ze aan hoge snelheid reed en werd onderschept. Bij de controle bleek dat ze onder invloed van verdovende middelen reed. Ze legde een positieve speekseltest af waarna haar rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen werd ingehouden.

Controle zwaar vervoer

In Torhout hield de politie dinsdagochtend een controle inzake zwaar vervoer op de Oostendestraat. Tussen 7 en 9.30 uur werden zeven ademtesten afgenomen maar die waren allen safe. Er werd wel vier onmiddellijke inningen uitgevoerd voor het negeren verkeersbord en inbreuken op de rij- en rusttijden. (JH)