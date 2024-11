Vlucht op opgefokte bromfiets eindigt met botsing: jongeman (25) rij-ongeschikt verklaard

“Wellicht waande hij zich in een aflevering van ‘The Dukes of Hazzard’.” Zelfs de eigen advocaat van een 25-jarige jongeman vond weinig verzachtende woorden om te omschrijven hoe dom hij reageerde toen de politie hem op een opgefokte bromfiets wou controleren. Hij eindigde zelfs in het ziekenhuis…

Op 14 augustus 2023 merkte de politie in Rumbeke (Roeselare) een bromfiets zonder nummerplaat op. Toen de agenten J.F. wilden controleren, vluchtte hij weg. Wat volgde, was een achtervolging aan 75 kilometer per uur. Toen de bromfietser een smal fietspaadje insloeg, moesten de agenten de achtervolging staken. Maar niet veel later liep een melding van een ongeval in de Kwadestraat binnen. J.F. was er met zijn bromfiets tegen een auto gereden. Hij legde een positieve drugstest af en mocht eigenlijk door vorige veroordelingen helemaal niet met de bromfiets rijden. “Dom”, vond ook advocaat Hannes Colpaert. “Wellicht waande hij zich in een aflevering van ‘The Dukes of Hazzard’. Dat is een televisieserie waarbij een duo met hun Dodge Charger 1969 RT geregeld races en stunts uithalen waardoor ze in conflict geraken met de autoriteiten. De jongeman belandde zelf in het ziekenhuis en was maanden arbeidsongeschikt. “Sinds enkele weken is hij met het gebruik van drugs gestopt”, aldus nog de advocaat.

De politierechter verklaarde J.F. rij-ongeschikt. Dat betekent dat hij voor minstens 6 maanden niet meer met een gemotoriseerd voertuig mag rijden. Eigenlijk is dat geen straf, maar een veiligheidsmaatregel die onmiddellijk in werking treedt. Pas nadat hij zal kunnen aantonen dat hij 6 maanden clean is, kan hij opnieuw vragen rijgeschikt te worden verklaard. Ook dat is een beoordeling die dan aan de politierechter, op basis van resultaten van regelmatige bloed- en urinetesten, moet worden voorgelegd. Daarbovenop volgde nog 7 maanden rijverbod en een boete van 4.000 euro. Als hij ooit zijn rijbewijs wil terugkrijgen, zal hij ook opnieuw moeten slagen voor zijn praktisch en theoretisch rijbewijs, medische en psychologische proeven. (LSi)